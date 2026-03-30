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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI vs KKR Highlights: रोहित-रिकेल्टन की आतिशी पारी, लेकिन इस खिलाड़ी को मिला POTM अवार्ड; मिटा 13 साल का अभिशाप

MI vs KKR Highlights: रोहित-रिकेल्टन की आतिशी पारी, लेकिन इस खिलाड़ी को मिला POTM अवार्ड; मिटा 13 साल का अभिशाप

MI vs KKR Highlights: मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 की शुरुआत ऐतिहासिक जीत के साथ की. 221 के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा (78) और रयान रिकेल्टन (81) ने आतिशी पारी खेली.

By : शिवम | Updated at : 30 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 की शुरुआत ऐतिहासिक जीत के साथ की. रविवार को खेले गए संस्करण के दूसरे मुकाबले में 221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा (78) और रयान रिकेल्टन (81) ने आतिशी पारी खेली और पहले विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी की. इससे पहले शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे समेत 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ MI के ऊपर से वो दाग हट गया, जो पिछले 13 सालों से लगा हुआ था.

IPL का सबसे बड़ा सफल रन चेज

मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के लक्ष्य को 5 गेंद बाकी रहते हासिल किया और 6 विकेट से जीत दर्ज की. ये मुंबई इंडियंस का आईपीएल में अभी तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है. मुंबई के ओपनर्स रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने संभलकर शुरुआत की, फिर तीसरे ओवर से प्रहार शुरू कर दिया. रिकेल्टन ने 43 गेंदों में 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए. 

रोहित शर्मा ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए. 38 गेंदों में खेली इस तूफानी पारी में उन्होंने 6 छक्के और इतने ही चौके जड़े. रोहित ने इस दौरान आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज फिफ्टी भी जड़ी, उन्होंने 23 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे.

मिटा 13 साल का अभिशाप

मुंबई इंडियंस पिछले 13 सालों से IPL का पहला मैच हारती हुई आ रही थी, टीम आखिरी बार पहला मैच 2012 में जीती थी. अब 13 सालों बाद पहली बार हुआ है जब MI ने आईपीएल संस्करण का अपना पहला मैच जीता है. मुंबई का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ दिल्ली में है.

शार्दुल ठाकुर को मिला POTM अवार्ड

शार्दुल ठाकुर ने रविवार को मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया, जो उनकी आईपीएल में 7वीं टीम थी. पहले ही मैच में उन्होंने मुंबई के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता. उन्होंने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था और जहां जसप्रीत बुमराह-ट्रेंट बोल्ट विकेट नहीं ले पाए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए. ठाकुर ने पहले फिन एलन (37) जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया, फिर कैमरून ग्रीन (18) को सस्ते में पवेलियन भेजा. इसके बाद उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को चलता किया. केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे (67) और अंगक्रिश रघुवंशी (51) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Mar 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Shardul Thakur Rohit SHarma MUMBAI INDIANS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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