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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, जानिए किसको दिया केकेआर के खिलाफ मिली जीत का श्रेय

हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, जानिए किसको दिया केकेआर के खिलाफ मिली जीत का श्रेय

मुंबई इंडियंस ने साल 2012 के बाद आईपीएल के अपने पहले मैच में जीत हासिल की है. केकेआर के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी खुश नजर आए. उन्होंने रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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Hardik Pandya Heaped Praise On Rohit Sharma: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मैच बीती रात यानी 29 मार्च को मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स के के बीच खेला गया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीत हासिल की. कोलकाता नाइट राइडर्स पर मिली जीत के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या ने कहा कि सीजन का पहला मैच जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. मुंबई इंडियंस हमेशा आईपीएल में धीमी शुरुआत करने वाली टीम रही है. टीम ने आईपीएल में आखिरी बार अपना पहला मैच साल 2012 में जीता था, जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से हराया था. टीम ने साल 2013 से लेकर 2020 के बीच पांच बार खिताब जीता, लेकिन इस लीग के पहले मैच में हार का सिलसिला जारी रहा था.

ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत में हार्दिक पंड्या ने कहा

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए हार्दिक पंड्या ने कहा, ‘सीजन का पहला मैच जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. हम जब भी मैदान पर उतरे, हमने हमेशा सीजन की शुरुआत जोरदार तरीके से करने का सोचा. पूरी टीम बहुत खुश है कि हम ऐसा कर पाए.’

हार्दिक ने गेंदबाजों को दिया जीत का श्रेय

कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा दिए गए 221 रनों के लक्ष्य को हासिल कर मुंबई ने मैच अपने नाम किया. इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के बारे में हार्दिक पंड्या ने कहा, ‘क्रिकेट में आजकल के मिजाज और पिच को देखते हुए हमारे गेंदबाजों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने केकेआर को 240 या 250 रन के स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया. ये लक्ष्य मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन 220 का स्कोर हासिल किया जा सकता है.’

रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की 

रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को चुनने के बारे में हार्दिक ने कहा, ‘रेयान ने पिछले साल हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और क्विनी एक बेहतरीन इंसान हैं. वे समझ गए थे कि हम एक खिलाड़ी का साथ दे रहे हैं और टीम में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं. ये तरीका काम आया. जब भी मैं रोहित शर्मा को कुछ शॉट्स खेलते देखता हूं तो हर किसी का मुंह खुला रह जाता है. उनकी बल्लेबाजी बेहतरीन नहीं, बल्कि जबरदस्त है.’

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Published at : 30 Mar 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Cricket News Rohit SHarma HARDIK PANDYA IPL 2026
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