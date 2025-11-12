इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन दिसंबर में होगा, उससे पहले सभी टीमें अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेगी. रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को लाइव होगी, यानी सभी को पता चल जाएगा कि किस टीम ने किसे रिलीज़ किया है और किसे अपने साथ रखने का फैसला किया है. यहां हम आपको उन 5 प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हे उनकी टीम ने कभी भी रिलीज़ नहीं किया.

सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 2008 से 2013 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेले. एमआई ने सचिन को कभी भी रिलीज़ नहीं किया. बाद में सचिन इस टीम के मेंटॉर भी बने. उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस में शामिल है, हालांकि आगामी सीजन से पहले खबर है कि फ्रेंचाइजी ट्रेड डील के जरिए उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स को दे सकती है.

विराट कोहली

दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, जो पहले संस्करण (2008) से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं. वह कई दिग्गजों की कप्तानी में खेले, फिर इस टीम की कई वर्षों तक कमान भी संभाली. हालांकि उन्होंने और आरसीबी ने 18 साल बाद पिछले संस्करण (2025) में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. विराट को आरसीबी ने कभी भी रिलीज़ नहीं किया.

एमएस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी को कभी रिलीज़ नहीं किया. धोनी 2008 से इस टीम का हिस्सा हैं और 5 बार अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बना चुके हैं. 2016 और 2017 में धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले थे, हालांकि धोनी को रिलीज़ नहीं किया गया था बल्कि इन 2 वर्षों में सीएसके पर बैन लगा था. धोनी का IPL 2026 में खेलना भी तय है.

सुनील नरेन

वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ने आईपीएल में डेब्यू 2012 में किया था, वह कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे और आज भी इस टीम का हिस्सा हैं. नरेन ने केकेआर के लिए कई मैच जिताऊ स्पेल डाले, वहीं उनका बल्लेबाजी में भी प्रमोशन हुआ. वह ओपनिंग पर आने लगे. वह केकेआर को तेज तर्रार शुरुआत दिलाते हैं.

शेन वार्न

आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाले शेन वार्न अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका मार्च, 2022 में निधन हो गया. शेन वार्न ने बतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स को पहला आईपीएल खिताब दिलाया. 2008 से 2011 तक वह राजस्थान के लिए खेले, फ्रेंचाइजी ने उन्हें कभी रिलीज़ नहीं किया था.