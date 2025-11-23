हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स में गए खिलाड़ी ने शुरू की नई पारी, फिल्मी अंदाज में किया GF को प्रपोज

IPL 2026 में ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स में गए खिलाड़ी ने शुरू की नई पारी, फिल्मी अंदाज में किया GF को प्रपोज

IPL 2026 में ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में आए सैम करन ने अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया. इस पर उनकी गर्लफ्रेंड भावुक हो गईं.

By : शिवम | Updated at : 23 Nov 2025 09:22 AM (IST)
IPL 2026 ऑक्शन से पहले ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में आए इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने नई पारी की शुरुआत की है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड इसाबेल्ला (Isabella Grace Symonds) को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया, इस पर वह भावुक नजर आई. करन और इसाबेल्ला ने एक साझा पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि दोनों ने 20 नवंबर, 2025 को सगाई कर ली.

चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले ऑक्शन में सैम करन को 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन आगामी सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले ट्रेड के जरिए उन्हें राजस्थान रॉयल्स को दे दिया. उनके साथ सीएसके ने रवींद्र जडेजा को भी राजस्थान में जाने दिया. सैम करन की मंगेतर कई बार भारत भी आ चुकी हैं, वह करन के साथ अनंत अंबानी की शादी में भी आईं थी.

 
 
 
 
 
कौन हैं सैम करन की मंगेतर?

सैम करन की मंगेतर का नाम इसाबेल्ला ग्रेस (Isabella Grace Symonds) है. दोनों कई समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. वह आईपीएल मैचों के लिए और कई अन्य मौकों पर भारत आ चुकी हैं. उनकी प्रोफाइल के मुताबिक ग्रेस एक्ट्रेस और लेखक हैं. वह इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, उनके 40 हजार से अधिक फ़ॉलोअर्स हैं.

27 वर्षीय सैम करन इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, उन्होंने इंग्लैंड के लिए 24 टेस्ट, 38 वनडे और 64 टी20आई मैच खेले हैं. इनमे उन्होंने क्रमश 47, 35 और 57 विकेट्स चटकाए हैं.

इंग्लिश ऑलराउंडर 2019 से इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. सैम करन ने पंजाब किंग्स के साथ करियर की शुरुआत की थी, वह 3 संस्करण (2020, 2021 और 2025) चेन्नई सुपर किंग्स और 3 सीजन (2019, 2023 और 2024) पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं. आगामी सीजन (IPL 2026) में वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 23 Nov 2025 09:22 AM (IST)
Engagement Rajasthan Royals Sam Curran England Cricketer IPL AUCTION IPL 2026
Embed widget