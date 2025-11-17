हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी घोषणा, इस दिग्गज को बनाया हेड कोच

IPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी घोषणा, इस दिग्गज को बनाया हेड कोच

IPL 2026: आईपीएल ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा आगामी संस्करण के लिए टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 11:52 AM (IST)
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले एक बड़ी घोषणा की है. टीम ने अपने नए हेड कोच के रूप में कुमार संगाकारा की नियुक्ति की है. ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील भी की, उन्होंने कप्तान संजू सैमसन की जगह सीएसके से रवींद्र जडेजा को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया.

श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को लेकर पहले से खबर थी कि वह राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच बनाए जा सकते हैं, जिस पर राजस्थान ने अब मुहर लगा दी है. पिछले संस्करण में टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था. इससे पहले संगाकारा इस फ्रेंचाइजी में डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट के पद पर थे.

 
 
 
 
 
राजस्थान रॉयल्स 2026 रिटेंशन लिस्ट

  • यशस्वी जायसवाल
  • शिमरोन हेटमायर
  • वैभव सूर्यवंशी
  • शुभम दुबे
  • लुआन-ड्रे प्रीटोरियस
  • ध्रुव जुरेल
  • रियान पराग
  • जोफ्रा आर्चर
  • तुषार देशपांडेय
  • संदीप शर्मा 
  • युद्धवीर सिंह
  • क्वेना मफाका
  • नांद्रे बर्गर

राजस्थान रॉयल्स ट्रेड

  • रवींद्र जडेजा (शामिल किया)
  • सैम करन (शामिल किया)
  • डोनोवन फ़ेरीरा (शामिल किया)
  • संजू सैमसन (बाहर किया)
  • नितीश राणा (बाहर किया)

राजस्थान रॉयल्स टीम में 9 लेयर्स के स्लॉट्स खाली

राजस्थान रॉयल्स ने 13 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 3 प्लेयर्स को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया है. ट्रेड के जरिए आने वाले तीनों प्लेयर्स ऑलराउंडर हैं. रवींद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फ़ेरीरा ट्रेड के जरिए राजस्थान टीम में आए हैं. राजस्थान ने संजू सैमसन और नितीश राणा के रूप में 2 प्लेयर्स को ट्रेड के जरिए बाहर किया है.

कब और कहां होगा IPL 2026 ऑक्शन?

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया 16 दिसंबर को होगी. ये मिनी ऑक्शन होगा, जो एक दिन का होगा. ऑक्शन अबू धाबी में होगा, जिसकी बीसीसीआई आधिकारिक घोषणा कर चुका है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Rajasthan Royals Kumar Sangakkara IPL News RR Squad IPL 2026 IPL 2026 Auction
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
