IPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी घोषणा, इस दिग्गज को बनाया हेड कोच

IPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी घोषणा, इस दिग्गज को बनाया हेड कोच
IPL 2026: आईपीएल ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा आगामी संस्करण के लिए टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं.
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले एक बड़ी घोषणा की है. टीम ने अपने नए हेड कोच के रूप में कुमार संगाकारा की नियुक्ति की है. ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील भी की, उन्होंने कप्तान संजू सैमसन की जगह सीएसके से रवींद्र जडेजा को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया.
श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को लेकर पहले से खबर थी कि वह राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच बनाए जा सकते हैं, जिस पर राजस्थान ने अब मुहर लगा दी है. पिछले संस्करण में टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था. इससे पहले संगाकारा इस फ्रेंचाइजी में डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट के पद पर थे.
राजस्थान रॉयल्स 2026 रिटेंशन लिस्ट
- यशस्वी जायसवाल
- शिमरोन हेटमायर
- वैभव सूर्यवंशी
- शुभम दुबे
- लुआन-ड्रे प्रीटोरियस
- ध्रुव जुरेल
- रियान पराग
- जोफ्रा आर्चर
- तुषार देशपांडेय
- संदीप शर्मा
- युद्धवीर सिंह
- क्वेना मफाका
- नांद्रे बर्गर
राजस्थान रॉयल्स ट्रेड
- रवींद्र जडेजा (शामिल किया)
- सैम करन (शामिल किया)
- डोनोवन फ़ेरीरा (शामिल किया)
- संजू सैमसन (बाहर किया)
- नितीश राणा (बाहर किया)
राजस्थान रॉयल्स टीम में 9 लेयर्स के स्लॉट्स खाली
राजस्थान रॉयल्स ने 13 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 3 प्लेयर्स को ट्रेड के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया है. ट्रेड के जरिए आने वाले तीनों प्लेयर्स ऑलराउंडर हैं. रवींद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फ़ेरीरा ट्रेड के जरिए राजस्थान टीम में आए हैं. राजस्थान ने संजू सैमसन और नितीश राणा के रूप में 2 प्लेयर्स को ट्रेड के जरिए बाहर किया है.
कब और कहां होगा IPL 2026 ऑक्शन?
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया 16 दिसंबर को होगी. ये मिनी ऑक्शन होगा, जो एक दिन का होगा. ऑक्शन अबू धाबी में होगा, जिसकी बीसीसीआई आधिकारिक घोषणा कर चुका है.
