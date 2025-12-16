आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खूब धन लुटाया. सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 28.4 करोड़ रुपये में खरीदा, दोनों संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने डोमेस्टिक में धूम मचा रहे आकिब दार को 8 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा. देखें इस बार ऑक्शन में किन 7 अनकैप्ड खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा प्राइस मिला.

14.2 करोड़ रुपये- प्रशांत वीर (CSK)

चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद भी उन्हें खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी. प्रशांत ने यूपी टी20 लीग और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया. सीएसके ने प्रशांत को ट्रायल में भी करीब से देखा था, जिसके बाद ही उनपर बड़ा दांव खेला.

14.2 करोड़ रुपये- कार्तिक शर्मा (CSK)

चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा के लिए भी 14 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए. कार्तिक के लिए भी हैदराबाद बोली लगा रही थी, लेकिन पर्स बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को पीछे हटना पड़ा. प्रशांत और कार्तिक संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं.

8.4 करोड़ रुपये- आकिब दार (DC)

आकिब दार ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब धूम मचाई, जिसे देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने उनपर बड़ा दांव खेला. आकिब का ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. आकिब की खासियत उनकी स्विंग गेंदबाजी है, खासकर डेथ ओवरों में. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के 7 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं. उनके आंकड़े बताते हैं कि वह आईपीएल में भी गेम चेंजर गेंदबाज बन सकते हैं.

3 करोड़ रुपये- तेजस्वी सिंह (KKR)

तेजस्वी सिंह दहिया को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा. पहले मुंबई भी उनके लिए बोली लगा रही थी, बाद में राजस्थान रॉयल्स भी आ गई. तेजस्वी एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. टी20 में उनका औसत 56.5 का है. तेजस्वी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए थे. उन्होंने टूर्नामेंट में 29 छक्के जड़े थे.

2.6 करोड़ रुपये- मुकुल चौधरी (LSG)

मुकुल का भी घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा, वह तेज गति से रन बनाते हैं. राजस्थान के इस खिलाड़ी ने 7 टी20 मैचों में 165.35 कि स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए हैं. ऑक्शन वाले दिन ही उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 28 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके जड़े.

1 करोड़ रुपये- नमन तिवारी (LSG)

20 वर्षीय नमन तिवारी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं. नमन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा है. नमन का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, उन्हें खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स भी दांव खेल रही थी लेकिन वह 95 लाख पर रुक गई.

90 लाख रुपये- सुशांत मिश्रा (RR), अशोक शर्मा (GT)

राजस्थान रॉयल्स ने सुशांत मिश्रा और गुजरात टाइटंस ने अशोक शर्मा को 90-90 लाख रुपये में खरीदा. दोनों का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये था.