हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन में बिके 7 सबसे महंगे खिलाड़ी, KKR ने 2 खिलाड़ियों के लिए खर्च किए 43.20 करोड़ रुपये

IPL 2026 ऑक्शन में बिके 7 सबसे महंगे खिलाड़ी, KKR ने 2 खिलाड़ियों के लिए खर्च किए 43.20 करोड़ रुपये

Most Expensive Players in IPL 2026 Auction: केकेआर ने कैमरून ग्रीन और मथीशा पथिराना के लिए 43.2 करोड़ रुपये खर्च किए. जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को 28.4 करोड़ रुपये में खरीदा.

Updated at : 16 Dec 2025 05:55 PM (IST)
आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कैमरून ग्रीन हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर भी बन गए हैं. केकेआर ने उनके आलावा श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के लिए भी 18 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च की. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के लिए 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए. देखें आईपीएल 2026 ऑक्शन के 7 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं.

कैमरून ग्रीन- 25.2 करोड़ रुपये (KKR)

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा. केकेआर के आलावा चेन्नई सुपर किंग्स भी उन्हें खरीदने के लिए आतुर थी, लेकिन सीएसके ने 25 करोड़ तक आखिरी बोली लगाई. ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी प्लेयर बन गए हैं, उन्होंने आप ने ही हमवतन (मिचेल स्टार्क) खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा.

मथीशा पथिराना- 18 करोड़ रुपये (KKR)

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में दूसरा सबसे महंगे दांव श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर लगाया. केकेआर का पास ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस था, जिसका उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया. केकेआर ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास में श्रीलंका के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए हैं.

प्रशांत वीर- 14.2 करोड़ रुपये (CSK)

प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बल्ले और गेंद से कमाल किया. SMAT के 7 मैचों में 160 की स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए और 9 विकेट लिए. चेन्नई सुपर किंग्स को रवींद्र जडेजा के जाने के बाद ऐसे ही लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर की तलाश थी, जो अब पूरी हुई. चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड प्लेयर प्रशांत को 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस 30 लाख था. उन्हें हैदराबाद भी खरीदना चाहती थी, जिन्होंने अपनी बोली 14 करोड़ तक पहुंचाई.

कार्तिक शर्मा- 14.2 करोड़ रुपये (CSK)

प्रशांत वीर की तरफ कार्तिक शर्मा को लेकर भी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर हुई, इसमें भी सीएसके की जीत हुई. हैदराबाद ने 14 करोड़ तक बोली लगाई, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर कार्तिक शर्मा को अपने दल में शामिल किया.

आकिब दार- 8.4 करोड़ रुपये (DC)

भारतीय घरेलू क्रिकेट के धुरंधर आकिब दार आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए. ऑलराउंडर आकिब अली दार का बेस प्राइस 30 लाख रुपये ही था, उन्हें खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद भी लगातार बोली बढ़ा रही थी. हैदराबाद ने अपनी अंतिम बोली 8.20 करोड़ रुपये की लगाई, जिसके बाद दिल्ली ने प्राइस 8.40 तक बढ़ा दिया. फिर हैदराबाद ने 'गिव-अप' कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब दार को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा.

रवि बिश्नोई- 7.2 करोड़ रुपये (RR)

राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. 25 वर्षीय बिश्नोई पिछले 4 संस्करणों से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे. राजस्थान रॉयल्स उनकी तीसरी आईपीएल टीम है, वह 2020 और 2021 में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे.

वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़ रुपये (RCB)

आईपीएल 2026 ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा. उनकी पूर्व टीम केकेआर भी उन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 6.80 करोड़ के बाद अपनी बोली आगे नहीं बढ़ाई. पिछले साल उनका आईपीएल प्राइस 23 करोड़ 75 लाख रुपये था, इस बार वेंकटेश अय्यर का आईपीएल प्राइस 7 करोड़ रुपये है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Dec 2025 05:55 PM (IST)
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
