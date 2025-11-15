हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा

IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा

IPL 2026 Remaining Purse: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों की ऑफिशियल रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है. जानिए सभी 10 टीमों का पर्स बैलेंस. सबसे ज्यादा पैसा KKR और सबसे कम MI के पर्स में है.

By : शिवम | Updated at : 15 Nov 2025 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए दिसंबर में ऑक्शन होगा, उससे पहले आज आधिकारिक रूप से रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है. अब साफ हो गया है कि किस टीम ने किन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है और किन्हें रिटेन. जानिए IPL 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन में अब किस टीम के पास कितने रुपये का पर्स होगा.

आईपीएल रिटेंशन के बाद सबसे ज्यादा पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बचा है. केकेआर के पर्स में 64.3 करोड़ रुपये बचे हैं, उन्होंने ऑक्शन ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर जैसे महंगे प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है. सबसे कम का पर्स मुंबई इंडियंस के पास है, जिन्होंने कुल 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 3 को ट्रेड के जरिए खरीदा. यहां देखें सभी 10 टीमों का पर्स बैलेंस और कौन सी टीम ऑक्शन में अधिकतम कितने प्लेयर्स खरीद सकती है? उसकी जानकारी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 13
  • पर्स बैलेंस- 64.3 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 9
  • पर्स बैलेंस- 43.4 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 10
  • पर्स बैलेंस- 25.5 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 6
  • पर्स बैलेंस- 22.95 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स (DC Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 8
  • पर्स बैलेंस- 21.8 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 8
  • पर्स बैलेंस- 16.4 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स (RR Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 9
  • पर्स बैलेंस- 16.05 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस (GT Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 6
  • पर्स बैलेंस- 12.9 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स (PBKS Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 4
  • पर्स बैलेंस- 11.5 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस (MI Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 5
  • पर्स बैलेंस- 2.75 करोड़ रुपये

किस तारीख को होगा IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर को हो सकता है. हालांकि अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, खबर के अनुसार ऑक्शन के आयोजन को भारत से बाहर कराने पर भी विचार चल रहा है. बता दें कि इस बार मिनी ऑक्शन होगा, जो एक दिन का हो सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 07:44 PM (IST)
Tags :
IPL Teams Purse IPL Retention KKR CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget