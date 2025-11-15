KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए दिसंबर में ऑक्शन होगा, उससे पहले आज आधिकारिक रूप से रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है. अब साफ हो गया है कि किस टीम ने किन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है और किन्हें रिटेन. जानिए IPL 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन में अब किस टीम के पास कितने रुपये का पर्स होगा.

आईपीएल रिटेंशन के बाद सबसे ज्यादा पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बचा है. केकेआर के पर्स में 64.3 करोड़ रुपये बचे हैं, उन्होंने ऑक्शन ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर जैसे महंगे प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है. सबसे कम का पर्स मुंबई इंडियंस के पास है, जिन्होंने कुल 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 3 को ट्रेड के जरिए खरीदा. यहां देखें सभी 10 टीमों का पर्स बैलेंस और कौन सी टीम ऑक्शन में अधिकतम कितने प्लेयर्स खरीद सकती है? उसकी जानकारी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 13

पर्स बैलेंस- 64.3 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 9

पर्स बैलेंस- 43.4 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 10

पर्स बैलेंस- 25.5 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 6

पर्स बैलेंस- 22.95 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स (DC Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 8

पर्स बैलेंस- 21.8 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 8

पर्स बैलेंस- 16.4 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स (RR Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 9

पर्स बैलेंस- 16.05 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस (GT Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 6

पर्स बैलेंस- 12.9 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स (PBKS Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 4

पर्स बैलेंस- 11.5 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस (MI Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 5

पर्स बैलेंस- 2.75 करोड़ रुपये

किस तारीख को होगा IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर को हो सकता है. हालांकि अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, खबर के अनुसार ऑक्शन के आयोजन को भारत से बाहर कराने पर भी विचार चल रहा है. बता दें कि इस बार मिनी ऑक्शन होगा, जो एक दिन का हो सकता है.