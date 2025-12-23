गेडे प्रियनदाना, यह उस खिलाड़ी का नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. वो किसी इंटरनेशनल टी20 मैच के एक ही ओवर में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा कंबोडिया के खिलाफ मैच में किया है, प्रियनदाना ने इस मैच में एक ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक रन दिया और कुल 5 विकेट लिए.

एक ही ओवर में 5 विकेट लेने का कारनामा अब तक कोई नहीं कर पाया था. इससे पहले लसिथ मलिंगा, राशिद खान और कार्लोस ब्रेथवेट जैसे गेंदबाज एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर इतिहास रच चुके थे. मगर पांच विकेट अब तक किसी ने नहीं लिए थे. प्रियनदाना की इस घातक गेंदबाजी की बदौलत इंडोनेशिया यह मैच 60 रनों से जीत गया.

एक ओवर में 5 विकेट, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

23 दिसंबर 2025 को इंडोनेशिया और कंबोडिया का टी20 मैच खेला गया. इंडोनेशियाई टीम ने पहले खेलते हुए 167 रन बनाए थे. जवाब में कंबोडियाई टीम सिर्फ 107 रनों पर ऑलआउट हो गई.

15 ओवर के खेल तक कंबोडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे. 16वां ओवर गेडे प्रियनदाना करने आए. उन्हें ओवर पूरा करने के लिए 7 गेंद फेंकनी पड़ीं क्योंकि वो एक वाइड कर बैठे थे. उन्होंने पहली तीनों गेंदों पर विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. चौथी गेंद डॉट रही, वहीं पांचवीं गेंद पर उन्होंने फिर से विकेट झटक लिया. उसके बाद एक वाइड और अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और विकेट लिया.

