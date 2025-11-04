हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वर्ल्ड कप जीत के बाद महिला क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू हुई दोगुनी, कंपनियों की लगी लाइन

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के साथ इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब इनकी ब्रांड वैल्यू भी दोगुनी हो चुकी है. हर बड़ा ब्रांड इनके साथ जुड़ने को तैयार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Nov 2025 10:25 AM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत ने न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू को भी आसमान पर पहुंचा दिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया ने अपना पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब जीता, और अब इसी जीत के बाद खिलाड़ियों के पास एंडोर्समेंट और ब्रांड डील्स की बरसात हो रही है. अब हर बड़ी कंपनी इन खिलाड़ियों के साथ जुड़ना चाहती है, और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी दोगुनी-तीन गुनी हो चुकी है.

100% तक बढ़ी ब्रांड वैल्यू

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय महिला क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू में 25 प्रतिशत से लेकर प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और शैफाली वर्मा के पास लगातार नए ब्रांड ऑफर्स आ रहे हैं.

बेसलाइन वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर तुहिन मिश्रा ने बताया, “वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ही ब्रांड्स की तरफ से लगातार कॉल आ रहे हैं. कई कंपनियां पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बढ़ी हुई फीस पर रिन्यू करना चाहती हैं. फीस में औसतन 25-30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है.”

जेमिमा रॉड्रिग्स बनी ब्रांड्स की नई फेवरेट

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 125 रन की पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स अब कंपनियों की पहली पसंद बन चुकी हैं. बताया जा रहा है कि उनकी ब्रांड वैल्यू 100 प्रतिशत तक बढ़ गई है. JSW Sports के चीफ कमर्शियल ऑफिसर करण यादव ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होते ही 10 से ज्यादा कैटेगरी के ब्रांड्स से ऑफर आए हैं. अब हम हर प्रस्ताव को ध्यान से देख रहे हैं.” जेमिमा अब एक एंडोर्समेंट के लिए 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रही हैं, जो उनकी लोकप्रियता का सीधा सबूत है.

स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा पेड महिला क्रिकेटर

भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहले से ही देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला क्रिकेटर हैं. वह Nike, Hyundai, Herbalife, SBI, Gulf Oil और PNB MetLife Insurance जैसी बड़ी कंपनियों के ऐड करती हैं. उनकी एक ब्रांड डील की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपये के बीच है.

ब्रांड्स की बढ़ती दिलचस्पी

हिंदुस्तान यूनिलीवर, Pepsi, Puma, Swiggy Instamart और Surf Excel जैसी कंपनियों ने भारत की जीत पर तुरंत सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किए. HUL की एमडी प्रिया नायर ने कहा,  “यह जीत हर उस भारतीय महिला की है जो मैदान में उतरती है, डटकर खेलती है और अपनी पहचान बनाती है.”

Surf Excel ने अपने 'दाग अच्छे हैं' अभियान में महिला क्रिकेटरों को सलाम किया. Puma ने अपनी पोस्ट में लिखा, “हर शक, हर दर्द और हर हार अब जल चुकी है, हरमनप्रीत कौर अब वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं.”

Swiggy Instamart और Pepsi ने भी सोशल मीडिया पर शानदार पोस्ट्स के जरिए टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया.

महिला क्रिकेट को मिला सम्मान

वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों की लोकप्रियता और मार्केट वैल्यू में जो उछाल आया है, वह महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत साबित हो सकता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह चमक कितने समय तक कायम रहती है. 

Published at : 04 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Women's World Cup Smriti Mandana HARMANPREET KAUR INDIAN CRICKET TEAM
