हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिसने तोड़ी T20 की गोल्ड माइन? IPL का 16,400 करोड़ का साम्राज्य उजड़ा! टूटा सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल

किसने तोड़ी T20 की गोल्ड माइन? IPL का 16,400 करोड़ का साम्राज्य उजड़ा! टूटा सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल

इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू में कमी देखने को मिली है. पिछले साल की तुलना में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 8 प्रतिशत घटकर 76,100 करोड़ रुपये रह गई है, जबकि पिछले साल ये 82,700 करोड़ रुपये थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग है. इस लीग की सफलता भी एक कारण है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना. चाहे चुनाव हो, महामारी हो या कोई और वजह, आयोजन का स्थान बदला लेकिन टूर्नामेंट 2008 से प्रत्येक वर्ष आयोजित हुआ. हर वर्ष ये टूर्नामेंट नई ऊंचाइयों को छूता रहा है, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट से लगता है कि इस टी20 लीग की चमक फीकी पड़ रही है.

रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू में कमी देखने को मिली है. पिछले साल की तुलना में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 8 प्रतिशत घटकर 76,100 करोड़ रुपये रह गई है, जबकि पिछले साल ये 82,700 करोड़ रुपये थी.

इसके पीछे की वजह ब्राडकास्टिंग एरिया में विलय और रियम गेमिंग पर प्रतिबंध को बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट में सालाना मूल्यांकन जारी करने वाली डीडी एंड एंड एडवाइजरी के हवाले से बताया गया है कि इस टी20 लीग के मूल्य में गिरावट का ये लगातार दूसरा साल है. ये 2023 में 92,500 करोड़ रुपये थी.

IPL को क्यों लगा इतना बड़ा झटका?

रिपोर्ट में ‘बियॉन्ड 22 यार्ड्स’ के हवाले से बताया गया कि इसके दो प्रमुख कारण हैं. 2024 में प्रमुख प्रसारण कंपनियों डिज्नी स्टार और वायकॉम 18 का विलय, इससे मीडिया अधिकारियों के लिए प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को मिली. दूसरा रियल मनी गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध, जो भारत सरकार ने इस साल लगाया. आईपीएल में कई ऐसी कंपनियां स्पांसर थी.

92, 500 करोड़ से 76,100 करोड़ रुपये

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दो प्रमुख वजहों से इसके इकोसिस्टम का मूल्य लगभग 16,400 करोड़ रुपये कम हो गया है. 2023 में ये 92,500 करोड़ रुपये था जो अब 76,100 करोड़ रुपये हो गया है.

आईपीएल की बात करें तो भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक त्यौहार की तरह होता है, 2 महीने तक फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. प्लेयर्स पसंद करते हैं कि देश के लिए एक साथ खेलने वाले प्लेयर्स आमने सामने भिड़ें, इसका रोमांच ही अलग होता है.

Published at : 16 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
BCCI IPL IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Brand Value
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
शिक्षा
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
हेल्थ
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget