पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक बार फिर बेइज्जती हो गई है. रविवार, 21 दिसंबर को दुबई में अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. मुकाबला समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नकवी के हाथों से मेडल लेने से इनकार कर दिया था. मोहसिन नकवी ने अपने हाथों से पाकिस्तान टीम को अंडर-19 एशिया कप ट्रॉफी दी और उसके बाद चैंपियन टीम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

मोहसिन नकवी की बेइज्जती

आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए मोहसिन नकवी फाइनल मैच के दौरान ही दुबई पहुंचे थे. नकवी ने पहले चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को मेडल दिए और उसके बाद पाक कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी दी. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर ना जाने का निर्णय लेकर मोहसिन नकवी को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया. भारतीय टीम को एक अन्य अधिकारी ने मेडल प्रदान किए थे.

भारतीय खिलाड़ियों द्वारा मोहसिन नकवी को नजरंदाज करने का सिलसिला 2025 मेंस सीनियर एशिया कप से चला आ रहा है. उस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था. वहीं जब फाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर टीम इंडिया चैंपियन बनी, उसके बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. वह ट्रॉफी अब भी नकवी के पास है.

पाकिस्तान पहली बार बना चैंपियन

यह पिछले 36 सालों में पहली बार है जब पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप जीता है. पाकिस्तान 2 बार इस टूर्नामेंट की उपविजेता रह चुकी है, लेकिन 2025 में उसने पहली बार एशियाई चैंपियन होने का तमगा हासिल किया है. फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन जवाब में टीम इंडिया महज 156 रनों पर ऑलआउट हो गई.

