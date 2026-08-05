शुभमन गिल या विराट कोहली, पिछले तीन साल में वनडे में कौन रहा बेहतर?

विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर चुके हैं, जो वर्तमान में सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. हालांकि वह तीनों फॉर्मेट के शानदार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जिनका एक स्वर्णिम इतिहास है. दूसरी तरह शुभमन गिल हैं, जो आधुनिक क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं. गिल वनडे और टेस्ट के कप्तान हैं, जिन्हें भविष्य में टी20 की कमान भी सौंपी जा सकती है. कोहली भी तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं. दोनों अलग-अलग दौर के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती लेकिन पिछले 3 सालों में दोनों वनडे फॉर्मेट एक साथ खेले हैं. इसलिए यहां हम दोनों की तुलना कर रहे हैं कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से दोनों में कौन बेहतर रहा है.

2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद की बात करें तो विराट कोहली ने 22 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. शुभमन गिल ने 23 वनडे मैच खेले हैं. यानी दोनों ने लगभग बराबर ही वनडे मैच खेले हैं. चलिए जानते हैं इसमें गिल और कोहली का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कौन किससे बेहतर साबित हुआ.

कोहली के आंकड़े

विराट कोहली ने 2024 में 3 वनडे मैच खेले, जो श्रीलंका के खिलाफ थे. कोहली तीनों मैच में फ्लॉप रहे, उन्होंने क्रमश 24, 14 और 20 रन बनाए. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद उनका पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में आया था, उन्होंने 100 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

विराट कोहली 2024 से लेकर अभी तक 22 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1093 रन बनाए हैं. इसमें 4 शतक के आलावा 6 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. 2 शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया.

गिल के आंकड़े

शुभमन गिल ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से 23 मैच खेले, जिसमें कुल 1108 रन बनाए हैं. 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में कोहली की तरफ उनका भी बल्ला नहीं चला था, उन्होंने क्रमश 16, 35 और 6 रन बनाए थे. इसके बाद उनका पहला शतक इंग्लैंड के खिलाफ 12 फरवरी, 2025 को आया.

चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने नाबाद 101 रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन बनाए थे. 2024 से अभी तक गिल ने 3 शतक लगाए हैं, इसके आलावा 7 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं.

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गिल या कोहली, पिछले 3 सालों में कौन बेहतर?

आंकड़ें देखकर कहा जा सकता है कि विराट कोहली और शुभमन गिल, दोनों लगभग एक ही रफ्तार से चल रहे हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में भी हैं. शतक के मामले में कोहली आगे हैं तो रनों के मामले में गिल, हालांकि कोहली ने एक मैच कम भी खेला है.

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