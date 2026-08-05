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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफाफ डु प्लेसिस रिलीज, कई खिलाड़ियों की बदली टीम; सभी टीमों के स्क्वॉड का एलान

फाफ डु प्लेसिस रिलीज, कई खिलाड़ियों की बदली टीम; सभी टीमों के स्क्वॉड का एलान

SA20 2027: साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग SA20 के पांचवें सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी टीमों के स्क्वॉड का एलान हो गया है. जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली क्रिकेट लीग SA20 के पांचवें सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी टीमों के स्क्वॉड का एलान हो गया है. कई बड़े खिलाड़ियों की टीमें बदल गई हैं. जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने अपने पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया है. हाल ही में खत्म हुई मेजर लीग क्रिकेट में चैंपियन टीम की कमान संभालने वाले जेसन होल्डर JSK टीम में शामिल हो गए हैं. अन्य बड़े प्लेयर्स के जाने वालों में सनराइजर्स से जॉनी बेयरस्टो और MI केप टाउन से ट्रेंट बोल्ट, रैसी वैन डेर डुसेन और कीरोन पोलार्ड शामिल हैं.

SA20 का पांचवां सीजन 17 जनवरी, 2027 से शुरू होगा. फाइनल 21 फरवरी, 2027 को होगा. कुल 6 टीमें इसमें खेलती हैं, जिनके बीच 34 मैच खेले जाएंगे. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने 23 जुलाई को शेड्यूल जारी किया था. पहला मैच 17 जनवरी को डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रेटोरिया कैपिटल्स के बीच होगा. खिताबी मुकाबले की बात करें तो ये न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन) में होगा.

ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श सनराइजर्स में शामिल हुए हैं. क्विंटन डिकॉक, मैथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्डन हरमन और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ियों के साथ मार्श के आने से टीम की बल्लेबाजी लाइन-अप मजबूत नजर आ रही है.

जोबर्ग सुपर किंग्स स्क्वॉड

ल्यूस डू प्लूय, जेसन होल्डर, अकील होसेन, जेम्स विंस, मैथ्यू डीविलियर्स, डोनोवन फरेरा, डियान फॉरेस्टर, डुआन जैनसेन, रिली रोसू, जैन्को स्मिट, प्रीनेलन सब्रेन, जेरेन बाकर.

 

Photo Credit - @SA20_League
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डरबन सुपर जायंट्स स्क्वॉड

जोस बटलर, डेवोन कॉनवे, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, सुनील नरेन, केन विलियमसन, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहम, ईथन बॉश, गेराल्ड कोएत्ज़ी, टोनी डे ज़ोरजी, डेरिन डुपाविलॉन, साइमन हार्मर, इवान जोन्स, एडेन मार्क्रम, काइल सिमंड्स, क्वेना मफाका, एंडिले सिमेलेन, हेनरिक क्लासेन

 

Photo Credit - @SA20_League
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सनराइजर्स ईस्टर्न केप स्क्वॉड

जेम्स कोल्स, लुईस ग्रेगरी, रिशाद हुसैन, मिचेल मार्श, एडम मिल्ने, मैथ्यू ब्रीट्जके, क्विंटन डी कॉक, जॉर्डन हरमन, पैट्रिक क्रूगर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिच नोर्टजे, लुथो सिपामला, ट्रिस्टन स्टब्स, मिशेल वैन बुरेन, सीजे किंग, जेपी किंग, मार्को जैनसेन.

 

Photo Credit - @SA20_League
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प्रिटोरिया कैपिटल्स स्क्वॉड

शेरफेन रदरफोर्ड, फिल साल्ट, मैथ्यू शॉर्ट, कॉनर एस्टरहुइज़न, विहान लुब्बे, केशव महाराज, लुंगिसानी एनगिडी, ब्राइस पार्सन्स, गिदोन पीटर्स, लिज़ाद विलियम्स, कोडी यूसुफ, डेवाल्ड ब्रेविस, बायंडा माजोला, आंद्रे रसेल.

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Photo Credit - @SA20_League
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पार्ल रॉयल्स स्क्वॉड

डैनियल लॉरेंस, ओ गुडाकेश, अजमतुल्लाह उमरजई, सिकंदर रजा, थॉमस रीव, आसा जनजाति, मुजीब उर रहमान, ओटनील बार्टमैन, ब्योर्न फोर्टुइन, रुबिन हरमन, कीगन लायन-कैशेट, डेविड मिलर, डेलानो पोटगीटर, काइल वेरीन, हार्डस विल्जोएन, जैकब जोहान्स बैसन, नकोबानी मोकोएना, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जो रूट.

 

Photo Credit - @SA20_League
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एमआई केप टाउन स्क्वॉड

विल जैक्स, राशिद खान, निकोलस पूरन, कॉर्बिन बॉश, रीजा हेंड्रिक्स, थॉमस काबर, जॉर्ज लिंडे, डेन पीड्ट, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, तियान वान वुरेन, ट्रिस्टन लुस, कगिसो रबाडा.

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Photo Credit - @SA20_League
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कब है SA20 2027 का ऑक्शन?

साउथ अफ्रीका टी20 लीग के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन 7 अक्टूबर को होगा। 17 जनवरी से शुरू होने वाले पांचवें सीजन में 14 फरवरी तक डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट चलेगा। 16 फरवरी से प्लेऑफ के मैच शुरू होंगे।

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
South Africa T20 League MI Cape Town Joburg Super Kings SA20 Sunrisers Eastern Cape Pretoria Capitals Durban Super Giants Paarl Royals SA20 2027
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