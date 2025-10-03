हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया

अभिषेक शर्मा ने बताया कि जब वह टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, तब कैसे युवराज सिंह ने उनकी मदद की. उन्होंने बताया कि और उस दौरान युवी ने ऐसा क्या कहा, जो उनके लिए करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

By : शिवम | Updated at : 03 Oct 2025 12:28 PM (IST)
अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए थे. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, फाइनल की पारी को छोड़ दें तो उन्होंने हर मैच में शानदार बल्लेबाजी की. वह टी20 फॉर्मेट में आज दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हैं. उन्होंने ताजा इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके मुश्किल समय में युवराज सिंह ने उनकी मदद की, कैसे उन्हें तैयार किया और ऐसा क्या कहा जिससे उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया.

अभिषेक शर्मा ने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में बात करते हुए खुलासा किया कि जब वह ी पल में संगर्ष कर रहे थे, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे तब उन्होंने युवराज सिंह से मदद मांगी थी. उन्होंने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं, लॉकडाउन के दौरान शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह, अनमोलप्रीत और मैं उनके घर पर कैंप लगाकर अभ्यास करते थे. मुझे उसकी जरुरत थी. हम एक फ्लाइट में जा रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या कुछ दिन के लिए अभ्यास कर सकते हैं और तब उन्होंने ऐसा किया. सच बताऊं तो मैं उस समय संघर्ष कर रहा था."

अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह की बातों से मिला लक्ष्य !

इस दौरान अभिषेक शर्मा ने बताया कि अभ्यास के दौरान युवराज सिंह की बातों ने उन्हें सही लक्ष्य दिया. उन्होंने बताया, "एक बार दोपहर में खाने के बाद युवराज सिंह ने मुझे सीधे कहा कि मैं तुम्हे आईपीएल या डोमेस्टिक के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, न ही भारत के लिए कैंप दिलाने के लिए. मैं तुम्हे भारत के लिए मैच जिताने के लिए तैयार कर रहा हूं. इसे लिख लो, ये दो-तीन वर्षों में होगा." इस समय अभिषेक को एहसास हुआ कि उनका लक्ष्य कितना बड़ा है और उन्हें कितनी मेहनत करनी है.

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमे उन्होंने 196.07 की स्ट्राइक रेट से 849 रन बनाए. वह 2 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन चुके हैं.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Indian Cricketer Abhishek Sharma INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
