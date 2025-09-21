हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव

IND vs PAK: बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव

IND vs PAK Super 4: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. भारत और पाकिस्तान, दोनों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में दो-दो बड़े बदलाव किए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Sep 2025 07:40 PM (IST)

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. सुपर-4 के इस मैच में पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को वापस लाया गया है. वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव किए हैं. हसन नवाज और खुशदिल शाह को बाहर किया गया है. उनकी जगह फहीम अशरफ और हुसैन तलत की टीम में एंट्री हुई है.

पिच पर नजर डालें तो उसपर हल्की घास मौजूद है. पिच लगभग वैसी ही रहने वाली है, जैसी पिछले भारत-पाकिस्तान मैच में रही थी. उस मुकाबले में पाक टीम सिर्फ 127 रन बना पाई थी. इस बार भी स्लो पिच रहने के कारण बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा. वहीं दूसरी पारी में ड्यू अहम फैक्टर साबित हो सकती है.

फ्रंट फुट पर होगी टीम इंडिया

भारतीय टीम इस सुपर-4 मैच में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने ग्रुप स्टेज के मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को दिन में तारे दिखाने का काम किया था. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली थी और छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. उनके अलावा संजू सैमसन पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी, जो ओमान के खिलाफ अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सैम अय्यूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

यह भी पढ़ें:

IND vs PAK Live Telecast: कैसे देखें भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानें मोबाइल और TV की डिटेल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score India Vs Pakistan Asia Cup IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget