IND vs PAK: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानें मोबाइल और टीवी की डिटेल

India vs Pakistan Live Streaming: एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. 21 सितंबर को भारत-पाक का सुपर-4 मैच खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 07:17 PM (IST)

एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. भारत-पाकिस्तान महामुकाबला एक बार फिर क्रिकेट जगत पर छाने को तैयार है. ये सुपर-4 चरण में दोनों टीमों का पहला मैच होगा. उनकी पिछली भिड़ंत में टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर चमके थे, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी धुआंधार अंदाज में बैटिंग करके पाक गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था. अब सबकी नजरें सुपर-4 मैच पर होंगी. यहां जानिए भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (India vs Pakistan Live Streaming) कहां देख सकते हैं.

भारत-पाक सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स?

भारत और पाकिस्तान का सुपर-4 मैच रविवार, 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. टीवी पर मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 और सोनी स्पोर्ट्स 4 पर उपलब्ध होगा. वहीं फैंस 'Sony Liv' एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

एशिया कप में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान की एशिया कप में 20 बार टक्कर हुई है, जिनमें 11 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है. पाकिस्तान टीम ने 6 मौकों पर जीत दर्ज की है और 3 मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. वहीं टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान का 14 बार आमना-सामना हुआ है, जिनमें टीम इंडिया ने 11 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने 3 बार भारत को हराया है.

भारत का सुपर-4 शेड्यूल

भारतीय टीम का सुपर-4 में पहला मैच कल पाकिस्तान के खिलाफ होगा. 24 सितंबर को उसे बांग्लादेश से भिड़ना है और सुपर-4 में टीम इंडिया का आखिरी मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ होगा. टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Sep 2025 07:16 PM (IST)
India Vs Pakistan Asia Cup IND VS PAK Asia Cup 2025
