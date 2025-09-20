एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. भारत-पाकिस्तान महामुकाबला एक बार फिर क्रिकेट जगत पर छाने को तैयार है. ये सुपर-4 चरण में दोनों टीमों का पहला मैच होगा. उनकी पिछली भिड़ंत में टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर चमके थे, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी धुआंधार अंदाज में बैटिंग करके पाक गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था. अब सबकी नजरें सुपर-4 मैच पर होंगी. यहां जानिए भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (India vs Pakistan Live Streaming) कहां देख सकते हैं.

भारत-पाक सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स?

भारत और पाकिस्तान का सुपर-4 मैच रविवार, 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. टीवी पर मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 और सोनी स्पोर्ट्स 4 पर उपलब्ध होगा. वहीं फैंस 'Sony Liv' एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

एशिया कप में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान की एशिया कप में 20 बार टक्कर हुई है, जिनमें 11 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है. पाकिस्तान टीम ने 6 मौकों पर जीत दर्ज की है और 3 मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. वहीं टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान का 14 बार आमना-सामना हुआ है, जिनमें टीम इंडिया ने 11 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने 3 बार भारत को हराया है.

भारत का सुपर-4 शेड्यूल

भारतीय टीम का सुपर-4 में पहला मैच कल पाकिस्तान के खिलाफ होगा. 24 सितंबर को उसे बांग्लादेश से भिड़ना है और सुपर-4 में टीम इंडिया का आखिरी मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ होगा. टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

यह भी पढ़ें:

60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका