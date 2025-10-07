हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया दौरे पर 8 मैच खेलेगा भारत, देखें दोनों टीमों के स्क्वाड, मैच टाइमिंग और फुल शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 8 मैच खेलेगा भारत, देखें दोनों टीमों के स्क्वाड, मैच टाइमिंग और फुल शेड्यूल

IND vs AUS Full Schedule: टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मैच खेले जाएंगे. टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया टूर का पूरा शेड्यूल जानिए.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 07 Oct 2025 08:30 PM (IST)
India Tour Of Australia 2025: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मैच खेलने हैं, जिनमें 3 वनडे और 5 टी20 शामिल हैं. इन दोनों सीरीज के लिए पहले भारत ने स्क्वाड का ऐलान किया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 और वनडे दोनों सीरीज के लिए स्क्वाड की घोषणा की. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल और मैच टाइमिंग के बारे में जानते हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैचों का फुल शेड्यूल

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके तीनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे. वहीं इसके बाद 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो कि 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होंगे.

IND vs AUS वनडे सीरीज

  • पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ
  • दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड
  • तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

IND vs AUS टी20 सीरीज

  • पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबेरा
  • दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
  • तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
  • चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
  • पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन

ODI सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जयसवाल.

T20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, जोश इंग्लिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जंपा.

T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश हेजलवुड, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Tags :
India Tour Of Australia ODI Cricket IND VS AUS T20 CRICKET
