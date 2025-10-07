अबरार अहमद की शादी में पहुंचे मोहसिन नकवी की बेशर्मी, ट्रॉफी चोरी के सवाल पर दी ऐसी प्रतिक्रिया
पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद की शादी (Abrar Ahmed Wedding) में मोहसिन नकवी पहुंचे, तो उनसे ट्रॉफी (Asia Cup Trophy) से जुड़ा सवाल पूछा गया. बता दें कि नकवी भारत की जीती हुई ट्रॉफी लेकर भाग गए थे!
पाकिस्तान के क्रिकेटर अबरार अहमद की कराची में शादी हुई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की. वह पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि वह भारत की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी (Asia Cup 2025 Trophy) को अपने साथ लेकर चले गए थे. अबरार की शादी में भी वह इस सवाल से बच नहीं पाए, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था. एक और सवाल नकवी से पूछा गया कि अब एशिया कप का भविष्य क्या है? इस पर एसीसी अध्यक्ष से बेशर्मी वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली.
एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में खेला गया था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपना 9वां एशिया कप ख़िताब जीता. मोहसिन नकवी चाहते थे कि वह चैंपियन टीम को ट्रॉफी दें, वह एसीसी के प्रमुख भी है. लेकिन वह पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं और भारत के खिलाफ युद्ध की बात कर चुके हैं. इस कारण सूर्या ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इसके बाद नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं सौंपी, वह उसे अपने साथ लेकर चले गए.
मोहसिन नकवी अबरार अहमद की शादी में पहुंचे. इसमें पाकिस्तान टीम के कई प्लेयर्स भी पहुंचे थे. शादी से निकलते हुए एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने तो मना किया है कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था. इस पर नकवी बेशर्मी से हंसते रहे, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था. फिर पत्रकार ने पूछा कि एशिया कप का भविष्य क्या है? इस पर भी नकवी सिर्फ हंसते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले.
Abrar Ahmed ties the knot!— Rana Ahmed (@RanaAhmad056) October 7, 2025
The star spinner’s wedding ceremony took place in Karachi, attended by several cricketers, politicians, and social personalities. 🎉🤵👰#AbrarAhmed #Wedding #Karachi pic.twitter.com/5JaDXSsLWh
बीसीसीआई इस मामले को लेकर लीगल एडवाइस ले रहा है. एसीसी की बैठक में भी बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी से इस बारे में सवाल पूछा. इस पर नकवी ने कहा था कि सूर्यकुमार यादव उनके ऑफिस में आकर ट्रॉफी ले सकते हैं. इस पर बीसीसीआई ने साफ़ मना किया था कि जब उनसे स्टेडियम में ट्रॉफी नहीं ली गई तो ऑफिस में आकर ट्रॉफी लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता.
