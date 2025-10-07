हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअबरार अहमद की शादी में पहुंचे मोहसिन नकवी की बेशर्मी, ट्रॉफी चोरी के सवाल पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

अबरार अहमद की शादी में पहुंचे मोहसिन नकवी की बेशर्मी, ट्रॉफी चोरी के सवाल पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद की शादी (Abrar Ahmed Wedding) में मोहसिन नकवी पहुंचे, तो उनसे ट्रॉफी (Asia Cup Trophy) से जुड़ा सवाल पूछा गया. बता दें कि नकवी भारत की जीती हुई ट्रॉफी लेकर भाग गए थे!

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 07 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के क्रिकेटर अबरार अहमद की कराची में शादी हुई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की. वह पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि वह भारत की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी (Asia Cup 2025 Trophy) को अपने साथ लेकर चले गए थे. अबरार की शादी में भी वह इस सवाल से बच नहीं पाए, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था. एक और सवाल नकवी से पूछा गया कि अब एशिया कप का भविष्य क्या है? इस पर एसीसी अध्यक्ष से बेशर्मी वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में खेला गया था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपना 9वां एशिया कप ख़िताब जीता. मोहसिन नकवी चाहते थे कि वह चैंपियन टीम को ट्रॉफी दें, वह एसीसी के प्रमुख भी है. लेकिन वह पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं और भारत के खिलाफ युद्ध की बात कर चुके हैं. इस कारण सूर्या ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इसके बाद नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं सौंपी, वह उसे अपने साथ लेकर चले गए.

अबरार अहमद की शादी में पहुंचे मोहसिन नकवी

मोहसिन नकवी अबरार अहमद की शादी में पहुंचे. इसमें पाकिस्तान टीम के कई प्लेयर्स भी पहुंचे थे. शादी से निकलते हुए एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने तो मना किया है कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था. इस पर नकवी बेशर्मी से हंसते रहे, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था. फिर पत्रकार ने पूछा कि एशिया कप का भविष्य क्या है? इस पर भी नकवी सिर्फ हंसते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले.

बीसीसीआई इस मामले को लेकर लीगल एडवाइस ले रहा है. एसीसी की बैठक में भी बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी से इस बारे में सवाल पूछा. इस पर नकवी ने कहा था कि सूर्यकुमार यादव उनके ऑफिस में आकर ट्रॉफी ले सकते हैं. इस पर बीसीसीआई ने साफ़ मना किया था कि जब उनसे स्टेडियम में ट्रॉफी नहीं ली गई तो ऑफिस में आकर ट्रॉफी लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता.

Published at : 07 Oct 2025 12:25 PM (IST)
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
