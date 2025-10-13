हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI: जॉन कैंपबेल का करिश्मा, पहली बार ठोका टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज ने भारत की लय बिगाड़ी

IND vs WI: जॉन कैंपबेल का करिश्मा, पहली बार ठोका टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज ने भारत की लय बिगाड़ी

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल ने फॉलोऑन झेलते हुए अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से टीम में नई जान डाल दी.पहली पारी में 10 रन बनाने वाले कैंपबेल ने दूसरी पारी में शतक जड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Oct 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs WI: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से मैच की तस्वीर बदल दी. फॉलोऑन झेलने के बाद जब वेस्टइंडीज मुश्किल हालात में थी, तब कैंपबेल ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगाकर टीम में नई जान फूंक दी.

पहली बार टेस्ट में सेंचुरी 

पहली पारी में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए जॉन कैंपबेल ने दूसरी पारी में पूरी तरह बदले अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 175 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

उनकी इस पारी ने फॉलोऑन खेल रही वेस्टइंडीज को भारत की बड़ी लीड कम करने में मदद की. जहां पहली पारी में वेस्टइंडीज 248 पर ढेर हो गई थी, वहीं दूसरी पारी में कैंपबेल की शतकीय पारी ने टीम को फिर से मैच में वापस ला दिया.

शाई होप बने मजबूत साथी

कैंपबेल को इस अहम पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप का बेहतरीन साथ मिला. दोनों के बीच 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई जिसने भारत की लय बिगाड़ दी.

शाई होप ने भी शानदार संयम दिखाया और अपना अर्धशतक पूरा किया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. उनकी साझेदारी ने वेस्टइंडीज की पारी को मजबूत नींव दी और मुकाबले को रोमांचक बना दिया.

भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों का जलवा

इससे पहले टीम इंडिया ने पहली पारी में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोका. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने भी लाजवाब सेंचुरी लगाई. इनके अलावा साई सुदर्शन (87), नीतीश कुमार रेड्डी (43) और ध्रुव जुरेल (44) ने भी बल्ले से अहम योगदान दिया. भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज ने हार नही मानी और कैंपबेल की पारी ने टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा.

Published at : 13 Oct 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
John Campbell IND Vs WI TEST SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
बॉलीवुड
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
फूड
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget