IND vs WI: जॉन कैंपबेल का करिश्मा, पहली बार ठोका टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज ने भारत की लय बिगाड़ी
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल ने फॉलोऑन झेलते हुए अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से टीम में नई जान डाल दी.पहली पारी में 10 रन बनाने वाले कैंपबेल ने दूसरी पारी में शतक जड़ दिया.
IND vs WI: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से मैच की तस्वीर बदल दी. फॉलोऑन झेलने के बाद जब वेस्टइंडीज मुश्किल हालात में थी, तब कैंपबेल ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगाकर टीम में नई जान फूंक दी.
पहली बार टेस्ट में सेंचुरी
पहली पारी में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए जॉन कैंपबेल ने दूसरी पारी में पूरी तरह बदले अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 175 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे.
उनकी इस पारी ने फॉलोऑन खेल रही वेस्टइंडीज को भारत की बड़ी लीड कम करने में मदद की. जहां पहली पारी में वेस्टइंडीज 248 पर ढेर हो गई थी, वहीं दूसरी पारी में कैंपबेल की शतकीय पारी ने टीम को फिर से मैच में वापस ला दिया.
शाई होप बने मजबूत साथी
कैंपबेल को इस अहम पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप का बेहतरीन साथ मिला. दोनों के बीच 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई जिसने भारत की लय बिगाड़ दी.
शाई होप ने भी शानदार संयम दिखाया और अपना अर्धशतक पूरा किया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. उनकी साझेदारी ने वेस्टइंडीज की पारी को मजबूत नींव दी और मुकाबले को रोमांचक बना दिया.
भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों का जलवा
इससे पहले टीम इंडिया ने पहली पारी में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोका. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने भी लाजवाब सेंचुरी लगाई. इनके अलावा साई सुदर्शन (87), नीतीश कुमार रेड्डी (43) और ध्रुव जुरेल (44) ने भी बल्ले से अहम योगदान दिया. भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज ने हार नही मानी और कैंपबेल की पारी ने टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL