यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में बढ़ती ठंड के मद्देनजर एक जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है. इसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

भीषण शीतलहर के चलते सीएम ने राज्य के ICSE,CBSE, UP बोर्ड के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद करने के दिए निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करते रहे. इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

खुले में न सोए कोई भी व्यक्ति- सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. रेन बसेरों में सभी सुविधाएं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएं. इसके साथ ही सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी तैयार रहें.

सीएम के आदेश के बाद लखनऊ डीएम ने बंद रखने के दिए निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश के बाद अधिकारी एक्शन मोड में हैं. इस बीच लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया. आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक संचालित परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों की सोमवार (29 दिसंबर) से गुरुवार (1 जनवरी) तक छुट्टी रहेगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 40 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप की चेतावनी दी है. इसको देखते हुए सीएम ने राज्य में ठंड से बचाव के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह आदेश दिया है. सीएम द्वारा अधिकारियों को इन निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.