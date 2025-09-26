हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL Live Score: भारत की पहले बैटिंग, बुमराह-दुबे OUT, इन 2 धुरंधरों को टीम इंडिया ने दिया मौका, देखें प्लेइंग XI

IND vs SL Live Score: भारत की पहले बैटिंग, बुमराह-दुबे OUT, इन 2 धुरंधरों को टीम इंडिया ने दिया मौका, देखें प्लेइंग XI

IND vs SL Live Cricket Score, Asia Cup 2025: आज एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच मैच है. यहां आपको भारत और श्रीलंका के मुकाबले के सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 26 Sep 2025 07:36 PM (IST)

LIVE

Key Events
India vs Sri lanka Live Score Asia Cup Super Four IND vs SL Cricket Match Scorecard Online IND vs SL Live Score: भारत की पहले बैटिंग, बुमराह-दुबे OUT, इन 2 धुरंधरों को टीम इंडिया ने दिया मौका, देखें प्लेइंग XI
भारत बनाम श्रीलंका
Source : सोशल मीडिया

Background

2025 एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका का मैच है. सुपर-4 स्टेज का यह आखिरी मुकाबला है. श्रीलंका की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. श्रीलंकाई टीम सुपर-4 में एक भी मैच नहीं जीत सकी. वहीं भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को सुपर-4 में हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. भारत और श्रीलंका के बीच यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. वहीं मुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. 

टीम इंडिया के लिए यह मैच फाइनल से पहले एक प्रैक्टिस की तरह है, क्योंकि सिर्फ दो दिन बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलना है. वहीं श्रीलंका के लिए यह साख की लड़ाई होगी, क्योंकि श्रीलंकाई टीम सुपर-4 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारकर आई है.

पिच रिपोर्ट 

दोनों टीमों के सामने परिचित धीमी और कमज़ोर पिचें होंगी. नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आनी चाहिए और शॉट लगाने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन पहले 10 ओवरों के बाद गेंद को टाइम करना और गैप ढूंढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. बल्लेबाज़ अक्सर गेंद को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोखिम वाले शॉट लगाते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा छक्के तो लगे हैं, लेकिन विकेट लेने के मौके भी मिले हैं. 

कई बदलाव कर सकती है टीम इंडिया 

खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचाने के लिए और फाइनल से पहले फ्रेश रखने के लिए टीम इंडिया आज कई बदलाव कर सकती है. रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह आज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. ऐसे में मुख्य टीम से चार खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह आज रेस्ट कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या को भी आराम दिया जा सकता है. 

भारत का स्क्वॉड- अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा.

श्रीलंका का स्क्वॉड- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असालंका (कप्तान), कमिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुशमंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, नुवान तुषारा, डुनिथ वेल्लालागे, कामिल मिशारा, नुवानीदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो और जेनिथ लियानागे.

19:36 PM (IST)  •  26 Sep 2025

IND vs SL Live Score: भारत की पहले बैटिंग

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. ग्रुप चरण के इस आखिरी मैच में भारत की पहले बैटिंग आई है. भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया है, उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका मिला है. श्रीलंका ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिन्दु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा

19:08 PM (IST)  •  26 Sep 2025

नमस्कार

एबीपी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है. आज एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच मैच है. यहां आपको भारत और श्रीलंका के मुकाबले के सभी अपडेट्स मिलेंगे.

Load More
Tags :
India VS Sri Lanka Kusal Mendis Charith Asalanka Asia Cup IND VS SL SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget