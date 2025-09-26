2025 एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका का मैच है. सुपर-4 स्टेज का यह आखिरी मुकाबला है. श्रीलंका की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. श्रीलंकाई टीम सुपर-4 में एक भी मैच नहीं जीत सकी. वहीं भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को सुपर-4 में हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. भारत और श्रीलंका के बीच यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. वहीं मुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा.

टीम इंडिया के लिए यह मैच फाइनल से पहले एक प्रैक्टिस की तरह है, क्योंकि सिर्फ दो दिन बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलना है. वहीं श्रीलंका के लिए यह साख की लड़ाई होगी, क्योंकि श्रीलंकाई टीम सुपर-4 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारकर आई है.

पिच रिपोर्ट

दोनों टीमों के सामने परिचित धीमी और कमज़ोर पिचें होंगी. नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आनी चाहिए और शॉट लगाने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन पहले 10 ओवरों के बाद गेंद को टाइम करना और गैप ढूंढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. बल्लेबाज़ अक्सर गेंद को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोखिम वाले शॉट लगाते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा छक्के तो लगे हैं, लेकिन विकेट लेने के मौके भी मिले हैं.

कई बदलाव कर सकती है टीम इंडिया

खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचाने के लिए और फाइनल से पहले फ्रेश रखने के लिए टीम इंडिया आज कई बदलाव कर सकती है. रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह आज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. ऐसे में मुख्य टीम से चार खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह आज रेस्ट कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या को भी आराम दिया जा सकता है.

भारत का स्क्वॉड- अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा.

श्रीलंका का स्क्वॉड- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असालंका (कप्तान), कमिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुशमंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, नुवान तुषारा, डुनिथ वेल्लालागे, कामिल मिशारा, नुवानीदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो और जेनिथ लियानागे.