भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिन्होंने 4 ओवरों में महज 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.

मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने कहा, "जब मैं मैदान पर आया, तो सब मुझसे कह रहे थे कि यह भी तुम्हारा होम ग्राउंड है. तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा- 'नहीं, यह मेरा होम ग्राउंड नहीं है.' हमने बस बुनियादी बातों पर ध्यान दिया और अपनी स्किल्स पर भरोसा किया."

भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अगले मुकाबले को 51 रन से गंवा दिया, लेकिन अब टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्ज की है.

अर्शदीप सिंह ने कहा, "जब आप इस स्तर पर खेलते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप वो चीजें नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं. पिछला मैच एक खराब दिन था, इसलिए इस मैच में बेहतरीन बॉलिंग करके अच्छा लग रहा है. इस मुकाबले में मैंने बस गेंद को सही जगह पर पिच किया और विकेट से जितनी हो सके उतनी मदद लेने की कोशिश की. विकेट में थोड़ी मदद थी, मौसम भी ठंडा था, इसलिए यहां काफी स्विंग और सीम मिल रही थी. मैंने बस सही जगह पर बॉल डाली और उसका इनाम मिला. मेरी भतीजी यहां है, वह 10 महीने की है, मैं यह अवॉर्ड उसे समर्पित करना चाहता हूं."

रविवार को धर्मशाला में खेले गए इस मैच की बात करें, तो साउथ अफ्रीकी टीम महज 117 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 15.5 ओवरो में जीत दर्ज कर ली.