India vs Pakistan Rivalry: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में अब तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों बार टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करारी शिकस्त दी है. भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में अब कोई कंप्टीशन नहीं रह गया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी पाकिस्तान को सुपर-4 मुकाबले में हराने के बाद कहा था कि दोनों देशों के बीच कोई राइवलरी नहीं रह गई है. वहीं अब सूर्यकुमार यादव के बयान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भारत को चैलेंज किया है.

भारत-पाकिस्तान के बीच क्या-क्या हुआ?

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में पहला मुकाबला लीग स्टेज में 14 सितंबर को खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 127 के स्कोर पर रोक दिया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. भारत-पाकिस्तान के बीच पहले मुकाबले में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच खत्म होने के बाद भी टीम इंडिया मैदान पर नहीं उतरी और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर खड़े रह गए.

भारत से मिली करारी हार को पाकिस्तान के खिलाड़ी पचा नहीं पाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 'नो हैंडशेक विवाद (No Handshake)' के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट को घसीटा. लेकिन आईसीसी ने मैच रेफरी पर पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और पाकिस्तान की भारी बेईज्जती हुई. भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मिली पहली जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ियों को समर्पित किया था.

भारत-पाकिस्तान के बीच 'जुबानी जंग'

एशिया कप सुपर-4 के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीम फिर एक बार आमने-सामने आईं. लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच क्रिकेट के मैदान पर जुबानी जंग देखने को मिली. पाकिस्तान के खिलाड़ी पिछली हार को भुला नहीं पाए थे, इसलिए सुपर-4 के मुकाबले में अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे. हारिस रऊफ ने भारतीय बल्लेबाजों को उकसाने की खूब कोशिश की. वहीं भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भी पाकिस्तानियों की हरकतों का करारा जवाब दिया. दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान खूब तनातनी देखने को मिली.

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब सुपर-4 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा गया कि मैच में पाकिस्तान ने कैसी टक्कर दी. तब सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी नहीं है. सूर्यकुमार ने आगे कहा कि दो देशों के बीच राइवलरी तब होती है, जब 15 मैच खेले गए हों और 7 मुकाबले एक टीम ने और 8 दूसरी टीम ने जीते हों. लेकिन जब यहां 10-1 से हम आगे हैं तो किस बात की राइवलरी.

Rivalry ko one-sided banana koi inse seekhe...seekhe inse 😎



Watch the Indian team in action in #DPWorldAsiaCup2025, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork pic.twitter.com/umus8oaYuk — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 22, 2025

सूर्यकुमार की बात से चिढ़ गए अफरीदी

बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. अफरीदी से सूर्यकुमार यादव के राइवलरी वाले बयान पर पूछा गया, तब पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने कहा कि 'ये उनकी अपनी राय है, उनका सोचने का तरीका अलग है. अभी तक न तो वो फाइनल में पहुंचे हैं और न हम, तब देखते हैं कि आगे क्या होता है'. अफरीदी ने आगे कहा कि 'हम यहां पर एशिया कप जीतने आए हैं और हमारा ध्यान इसी बात पर है'. अफरीदी ने अपने इस बयान से भारत को फाइनल के लिए चैलेंज किया है.

यह भी पढ़ें

332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका