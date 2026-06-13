हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

IND vs AFG 20 Over Match Cut-Off Time: भारत और अफगानिस्तान के मैच में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. कम से कम 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम सामने आ गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. यह पहली बार है जब धर्मशाला में इन दोनों टीमों के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. अब भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में कम से कम 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम सामने आ गया है.

इस मुकाबले में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से ओवरों में कटौती होनी शुरू हो गई. वहीं कम से कम 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम शाम 6 बजकर 32 मिनट का है. वनडे इंटरनेशनल मैचों में आमतौर पर तय समय के एक घंटे बाद ओवर कटने शुरू हो जाते हैं.

बताते चलें कि इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, जो चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इस वनडे सीरीज में यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर विराट की जगह नंबर-3 पर कौन बल्लेबाजी करने आएगा.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय का स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वाड: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी

यह भी पढ़ें:

'मुझे बेरहमी से पीटा गया...', प्लास्टिक पाइप से पीटा, गला भी दबोचा; क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप

IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND VS AFG IND Vs AFG 1st ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
क्रिकेट
IND vs AFG 1st ODI Live Score: बारिश के कारण नहीं हो सका टॉस, क्या रद्द होगा मैच; पढ़ें सारी अपडेट्स
LIVE: बारिश के कारण नहीं हो सका टॉस, क्या रद्द होगा मैच; पढ़ें सारी अपडेट्स
क्रिकेट
'मुझे बेरहमी से पीटा गया...', प्लास्टिक पाइप से पीटा, गला भी दबोचा; क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप
'मुझे बेरहमी से पीटा गया', प्लास्टिक पाइप से पीटा, गला भी दबोचा; क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे पर बारिश का खतरा? क्या है मौसम पर ताजा अपडेट; यहां जानें
भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे पर बारिश का खतरा? क्या है मौसम पर ताजा अपडेट; यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
क्रिकेट
IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
बॉलीवुड
'प्रोड्यूसर अचानक करोड़पति बन गए', अपनी भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' के 13 साल बाद ट्रेंड करने पर बोले रवि किशन
रवि किशन की भोजपुरी 'धुरंधर' की 13 साल बाद क्लिप्स हुईं वायरल, एक्टर बोले- 'प्रोड्यूसर करोड़पति बन गए'
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget