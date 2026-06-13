भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. यह पहली बार है जब धर्मशाला में इन दोनों टीमों के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. अब भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में कम से कम 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम सामने आ गया है.

इस मुकाबले में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से ओवरों में कटौती होनी शुरू हो गई. वहीं कम से कम 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम शाम 6 बजकर 32 मिनट का है. वनडे इंटरनेशनल मैचों में आमतौर पर तय समय के एक घंटे बाद ओवर कटने शुरू हो जाते हैं.

बताते चलें कि इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, जो चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इस वनडे सीरीज में यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर विराट की जगह नंबर-3 पर कौन बल्लेबाजी करने आएगा.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय का स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वाड: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी

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