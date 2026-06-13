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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मुझे बेरहमी से पीटा गया...', प्लास्टिक पाइप से पीटा, गला भी दबोचा; क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप

'मुझे बेरहमी से पीटा गया...', प्लास्टिक पाइप से पीटा, गला भी दबोचा; क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप

Bangladesh Cricketer Nayeem Hasan Attacked: बांग्लादेश के क्रिकेटर नयीम हसन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. क्रिकेटर ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 12:32 PM (IST)
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बांग्लादेश से क्रिकेट का एक अजब मामला सामने आया है. ऑलराउंडर खिलाड़ी नयीम हसन ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. यह घटना चटगांव की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार की रात नयीम हसन पर हमला हुआ. इस घटना पर बांग्लादेश क्रिकेट जगत ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है. नयीम हसन ने 2018 में बांग्लादेश के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन वनडे और टी20 नहीं खेले हैं.

26 वर्षीय नयीम हसन ने कहा कि वे डिवीजन क्रिकेट का एक मैच खेलने के बाद ढाका एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे. नयीम ऑटो-रिक्शा में सवार थे, लेकिन तभी चटगांव के लालखान बाजार क्षेत्र के समीप पुलिस के कुछ अफसरों ने ऑटो-रिक्शा को रोक लिया.

नयीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने बिना कारण बताए उनके साथ बदसलूकी की और गला दबोचने की कोशिश भी की. क्रिकेटर ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती एक अलग ऑटो-रिक्शा में सवार होकर जबरदस्ती पुलिस थाने ले जाया गया. आसपास के लोगों ने बताया कि नयीम बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी.

उन्होंने आगे कहा - पुलिस ने मुझे प्लास्टिक के पाइप और छड़ी से बुरी तरह पीटा. मैंने जब अपनी पहचान बताई तो वहां के थाना प्रभारी ने मुझसे आंखें नीची करके बात करने को कहा. वे अगर पुलिस अधिकारी होते तो एक सीएनजी ऑटो-रिक्शा के बजाय पुलिस जीप में बैठाकर ले जाते. मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करता हूं."

बता दें कीकि नयीम शनिवार की सुबह अपने घर लौट आए थे. इन आरोपों के बाद बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुश्फिकुर रहीम भी नयीम के समर्थन में आगे आए हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Nayeem Hasan
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