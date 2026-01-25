हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: 15 फरवरी से पहले भी होगी वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानिए कब-कहां खेला जाएगा मैच

IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी को 15 फरवरी का इंतजार है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भी दोनों देशों की टीमें आपस में खेलेगी.

By : शिवम | Updated at : 25 Jan 2026 05:15 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. भारत के साथ श्रीलंका भी सह-मेजबान है, जहां 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होना है. लेकिन इससे पहले भी दोनों देशों की टीमें आपस में क्रिकेट मैच खेलेगी, जहां वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे स्टार युवा खिलाड़ी होंगे. 

हम भारत और पाकिस्तान की नेशनल टीमों की भिड़ंत के बारे में नहीं बात कर रहे, बल्कि अंडर-19 विश्व कप की बात कर रहे हैं. यहां भारत और पाकिस्तान सुपर-6 में प्रवेश कर चुकी हैं और एक ही ग्रुप में हैं. ग्रुप स्टेज में दोनों अलग-अलग ग्रुप्स में थीं, इसलिए दोनों के बीच मैच नहीं खेला गया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में कब होगी भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान ग्रुप 2 में शामिल हैं. भारत के मैचों की बात करें, तो आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम का अगला मैच जिम्बाब्वे अंडर-19 टीम के साथ है. ये मैच मंगलवार, 27 जनवरी को खेला जाएगा.

1 फरवरी को भारतीय अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच मैच होगा. ये मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारत के पास अंडर-19 एशिया कप फाइनल का बदला लेने का भी मौका होगा, जहां पाकिस्तान ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीती थी. फाइनल में पाकिस्तान के समीर अहमद मिन्हास ने 172 रनों की पारी खेली थी. हालांकि उस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला था, वह मात्र 26 रन बनाकर आउट हो गए थे. वैभव के पास पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने का एक और मौका है.

भारतीय अंडर-19 टीम

मोहम्मद एनान, विहान मनोज मल्होत्रा, आरएस अम्ब्रीश, किशन कुमार सिंह, वैभव सूर्यवंशी, अभिगयन अभिषेक कुंडू (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे (कप्तान), हरवंश पंगालिया (विकेटकीपर), दीपेश देवेन्द्रन, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, वेदांत अप्लेशकुमार त्रिवेदी, मोहन मनीष उधव, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान अंडर-19 टीम

अहमद हुसैन, फरहान युसूफ (कप्तान), मोमिन कमर, अली रजा, मुहम्मद डैनियल, अब्दुल सुभान, उमर जैब, उस्मान खान, हमजा जुहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसान, मोहम्मद सायम, मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), निकाब शफीक, समीर अहमद मिन्हास, अली हसन बलोच. 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Cricket World Cup India Vs Pakistan Ind Vs Pak U19 India U19 Team U19 World Cup 2026
