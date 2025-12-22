हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय टीम ने एक बार फिर की नकवी की घनघोर बेइज्जती, ACC अध्यक्ष से मेडल लेने से किया इनकार

भारतीय टीम ने एक बार फिर की नकवी की घनघोर बेइज्जती, ACC अध्यक्ष से मेडल लेने से किया इनकार

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में उपविजेता भारतीय टीम ने ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मेडल लेने से इनकार कर दिया. भारतीय टीम ने अपने रनर-अप मेडल ICC के एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबशशिर उस्मानी से लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Dec 2025 06:54 AM (IST)
अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल में मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने खेल से ज्यादा सियासत को चर्चा में ला दिया. वजह बना है अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल, जिसमें उपविजेता रही भारतीय टीम ने मेडल सेरेमनी के दौरान मोहसिन नकवी के हाथ से मेडल लेने से इनकार कर दिया. यह पूरा घटनाक्रम रविवार, 21 दिसंबर को देखने को मिला, जिसने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों में मौजूद तनाव को उजागर कर दिया.

मेडल सेरेमनी से दूरी, फिर उठा सवाल

फाइनल मैच खत्म होने के बाद आमतौर पर दोनों टीमें पोडियम पर जाती हैं, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने अलग रास्ता चुना. भारत के खिलाड़ी स्टेज के पास नहीं पहुंचे और उन्होंने अपने रनर-अप मेडल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबशशिर उस्मानी से लिए. दूसरी ओर, ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम को ट्रॉफी सौंपी और उनके साथ मंच पर जश्न मनाते नजर आए.

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से सम्मान लेने से इनकार किया हो. इससे पहले इसी साल सीनियर पुरुष एशिया कप के फाइनल में भी भारतीय टीम ने उनसे विजेता ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. उस समय भारत चैंपियन बना था और पाकिस्तान उपविजेता रहा था.

पुराने विवाद की गूंज फिर सुनाई दी

सीनियर एशिया कप के दौरान ट्रॉफी सेरेमनी भी करीब एक घंटे की देरी से शुरू हुई थी. उस वक्त मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं, ने किसी अन्य अधिकारी को ट्रॉफी सौंपने से मना कर दिया था. यही नही नकवी बाद में ट्रॉफी को अपने साथ ACC हेडक्वार्टर ले आए. इस फैसले से BCCI नाराज हुआ और मामला ACC व ICC तक पहुंचा, लेकिन अब तक भारत को वह ट्रॉफी नहीं सौंपी गई है.

माना जाता है कि नकवी की भारत-विरोधी सोशल मीडिया गतिविधियों और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस तरह के फैसले ले रहा है.

फाइनल में पाकिस्तान की बड़ी जीत

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को एकतरफा अंदाज में 191 रनों से हराया. पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास ने शानदार 172 रन की पारी खेली और टीम ने 347 रन बना डाले.

जवाब में भारतीय टीम तेज शुरुआत के बावजूद टिक नहीं सकी. शुरुआती ओवरों में रन बने, लेकिन लगातार विकेट गिरने से पूरी टीम सिर्फ 26.2 ओवर में 156 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों अली रजा, मोहम्मद सैयाम और अब्दुल सुभान ने शानदार  

Published at : 22 Dec 2025 06:54 AM (IST)
