बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. ऋषभ पंत की बतौर उपकप्तान टीम में वापसी हुई है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में भारत की ये तीसरी टेस्ट सीरीज होगी. देखें शुभमन गिल की कप्तानी में इस टीम में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, पंत की जगह कौन बाहर हुआ है.

बीसीसीआई ने बुधवार को प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए टीम का एलान किया. नेशनल टीम के साथ बोर्ड ने साउथ अफ्रीका 'ए' के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम का भी एलान किया. इसके कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है.

ऋषभ पंत के साथ इस खिलाड़ी की हुई टीम में वापसी

पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट में चोट लगी थी, जिसमें उनकी पैर की उंगली फ्रेक्चर हुई थी. उसके बाद वह एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हुए. 100 से अधिक दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है.

टीम में आकाश दीप की भी वापसी हुई है. पंत के आने से एन जगदीसन को टीम से बाहर होना पड़ा. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आकाश दीप आए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टेस्ट स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर, उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट शेड्यूल

पहला टेस्ट- 14 से 18 नवंबर, सुबह 9:30 से (ईडन गार्डन्स)

दूसरा टेस्ट- 22 से 26 नवंबर, सुबह 9:30 से (असम क्रिकेट एसोसिएशन).

नेशनल टीम के आलावा बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका 'ए' टीम के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम का भी एलान किया. तिलक वर्मा की कप्तानी में इस टीम के उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं. अभिषेक शर्मा, रियान पराग भी इस टीम का हिस्सा हैं. विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन, प्रभसिमरन सिंह शामिल किए गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम का हिस्सा हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम (बनाम साउथ अफ्रीका 'ए')

तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद.