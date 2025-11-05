हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Test Squad vs SA: उपकप्तान ऋषभ पंत की हुई वापसी, BCCI ने किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का एलान

India Test Squad vs SA: उपकप्तान ऋषभ पंत की हुई वापसी, BCCI ने किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का एलान

India Test Squad vs South Africa 2025: बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान किया है. उपकप्तान ऋषभ पंत की वापसी हुई है. देखें स्क्वाड में किसे-किसे जगह मिली है.

By : शिवम | Updated at : 05 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. ऋषभ पंत की बतौर उपकप्तान टीम में वापसी हुई है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में भारत की ये तीसरी टेस्ट सीरीज होगी. देखें शुभमन गिल की कप्तानी में इस टीम में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, पंत की जगह कौन बाहर हुआ है.

बीसीसीआई ने बुधवार को प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए टीम का एलान किया. नेशनल टीम के साथ बोर्ड ने साउथ अफ्रीका 'ए' के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम का भी एलान किया. इसके कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है.

ऋषभ पंत के साथ इस खिलाड़ी की हुई टीम में वापसी

पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट में चोट लगी थी, जिसमें उनकी पैर की उंगली फ्रेक्चर हुई थी. उसके बाद वह एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हुए. 100 से अधिक दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है.

टीम में आकाश दीप की भी वापसी हुई है. पंत के आने से एन जगदीसन को टीम से बाहर होना पड़ा. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आकाश दीप आए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टेस्ट स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर, उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट शेड्यूल

  • पहला टेस्ट- 14 से 18 नवंबर, सुबह 9:30 से (ईडन गार्डन्स)
  • दूसरा टेस्ट- 22 से 26 नवंबर, सुबह 9:30 से (असम क्रिकेट एसोसिएशन).

नेशनल टीम के आलावा बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका 'ए' टीम के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम का भी एलान किया. तिलक वर्मा की कप्तानी में इस टीम के उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं. अभिषेक शर्मा, रियान पराग भी इस टीम का हिस्सा हैं. विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन, प्रभसिमरन सिंह शामिल किए गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम का हिस्सा हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम (बनाम साउथ अफ्रीका 'ए')

तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 06:03 PM (IST)
Tags :
India Test Squad IND Vs SA Test  India Vs South Africa SHUBMAN GILL IND VS SA RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
ट्रेंडिंग
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
हेल्थ
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नौकरी
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget