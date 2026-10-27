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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट190+ टारगेट को सबसे तेज हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत, देखें टॉप-5 लिस्ट

190+ टारगेट को सबसे तेज हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत, देखें टॉप-5 लिस्ट

भारत ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की. इस प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम इस रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर पहुंच गई.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ टीमें अपनी बल्लेबाजी से मुश्किल लक्ष्य को भी जल्दी हासिल कर लेती हैं. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 199 रन का लक्ष्य तेजी से हासिल करके इस मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस लिस्ट में भारत से आगे एस्टोनिया है. आइए जानते हैं उन 5 टीमों के बारे में, जिन्होंने 190 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य को सबसे कम गेंदों में हासिल किया.

भारत ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की. इस प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम इस रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर पहुंच गई. बड़े लक्ष्य को इतनी तेजी से हासिल करना टीम की बल्लेबाजी की ताकत को दिखाता है.

एस्टोनिया के नाम पहला स्थान

इस सूची में एस्टोनिया की टीम पहले नंबर पर है. एस्टोनिया ने 2024 में एपिस्कोपी में साइप्रस के खिलाफ 192 रन के लक्ष्य का पीछा किया था. टीम ने 42 गेंदें रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था. इस तरह एस्टोनिया ने भारत से भी कम गेंदों में जीत दर्ज की.

नीदरलैंड तीसरे नंबर पर

नीदरलैंड की टीम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. टीम ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में सिलहट में आयरलैंड के खिलाफ 190 रन के लक्ष्य का पीछा किया था. नीदरलैंड ने ये लक्ष्य हासिल करते हुए 37 गेंदें बाकी रहते मुकाबला अपने नाम किया था.

सर्बिया और बुल्गारिया भी टॉप-5 में

सर्बिया की टीम चौथे नंबर पर है. सर्बिया ने 2025 में बेलग्रेड में स्लोवेनिया के खिलाफ 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 गेंदें रहते जीत हासिल की थी.

वहीं, बुल्गारिया की टीम 5वें स्थान पर है. बुल्गारिया ने 2025 में सोफिया में जिब्राल्टर के खिलाफ 244 रन के लक्ष्य का पीछा किया था. टीम ने 34 गेंदें बाकी रहते जीत दर्ज की थी.

5 टीमों की इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर

190 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य को सबसे तेजी से हासिल करने वाली टीमों की इस सूची में एस्टोनिया 42 गेंदें शेष रहते जीत के साथ पहले स्थान पर है. भारत 40 गेंदें बाकी रहते लक्ष्य हासिल करके दूसरे नंबर पर है. नीदरलैंड ने 37 गेंदें, सर्बिया ने 35 गेंदें और बुल्गारिया ने 34 गेंदें बाकी रहते अपने मुकाबले जीते थे. इस तरह भारत ने दूसरे स्थान पर जगह बनाई है.

यह भी पढ़ें:

T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा कितने नंबर पर?

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND Fastest 190 Plus Chase
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