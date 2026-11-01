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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड ने बनाया कैच छोड़ने का 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ टपकाए 14 कैच

न्यूजीलैंड ने बनाया कैच छोड़ने का 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ टपकाए 14 कैच

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने कैच छोड़ने का एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 10:12 PM (IST)
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भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने सिर्फ बल्ले और गेंद से ही खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि कीवियों ने मैदान में फील्डिंग करते हुए भी अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया. भारत के खिलाफ इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने कुल 14 कैच छोड़े. किसी भी टी20 सीरीज में दूसरी बार न्यूजीलैंड ने इतने कैच टपकाए हैं. 

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में टोटल 14 कैच छोड़े हैं, जो किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उनके द्वारा छोड़े गए दूसरे सबसे ज्यादा कैच हैं. इससे पहले उन्होंने इसी साल की शुरुआत में अपने घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में में भी इतने ही कैच छोड़े थे.

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अंतिम दो टी20 मैचों में न्यूजीलैंड को मिली जीत 

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को शुरुआती तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, पहले दो मैचों में कीवी टीम जीती हुई बाजी हारी थी. इसके बाद तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने 87 रनों से जीत दर्ज की. इसके बाद रविवार को पांचवें टी20 में 7 विकेट से बाजी मारी. इस तरह पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. 

पांचवें टी20 में जीत के बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि अगर शुरुआती मुकाबलों में उनकी टीम गलितयां ना करती तो सीरीज का रिजल्ट उलटा भी हो सकता था. वैसे, बता दें कि इस सीरीज में दोनों ही टीमों की फील्डिंग काफी औसत दर्जे की रही. इसके पीछे न्यूजीलैंड में चलने वाली हवा भी एक कारण है, जिससे गेंद की दिशा बदल जाती है. 

अब वनडे सीरीज में भिड़ेंगी दोनों टीमें 

पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो गई है. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. टी20 की तरह वनडे सीरीज में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. 4 नवंबर को पहला वनडे ऑकलैंड में, 7 नवंबर को दूसरा वनडे वेलिंग्टन में, 10 नवंबर को तीसरा वनडे हैमिल्टन में, 13 नवंबर को चौथा वनडे मैच और 15 नवंबर को पांचवां व अंतिम वनडे मैच बे ओवल में खेला जाएगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner IND Vs NZ T20 Series INDIA VS NEW ZEALAND Glenn Philips
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