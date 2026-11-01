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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायणम्' की कमाई 36 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर

'रामायणम्' की कमाई 36 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर

Ramayana Pre Sales Box office Collection: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायणम्' ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इसने रिलीज से पहले ही प्री-सेल्स में 36 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 08:56 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर 'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया है. इसे प्री-सेल्स में दर्शकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. इसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. इसके प्रीमियर्स हो चुके हैं, जिसमें फिल्म ने खूब वाहवाही लूटी. लॉस एंजिल्स में भी इसका प्रीमियर हुआ. वहां भी इसकी जमकर तारीफ की गई.

'रामायणम्' को रिलीज से पहले वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिल रहा है. इसकी वजह से ये प्री-सेल्स में दमदार परफॉर्म कर रही है. ऐसे में अब इसने रिलीज से पहले ही रणबीर कपूर के करियर का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है और अगर इसकी कमाई की रफ्तार इसी तरह से रही तो ये जल्द ही उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन सकती है.

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'रामायणम्' ने 36 करोड़ से ज्यादा किया कलेक्शन

'रामायणम्' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही 36 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 36.92 करोड़ का बिजनेस रिलीज से पहले ही कर लिया है. इतना ही नहीं, इसके 8.46 लाख टिकट्स भी बिक चुके हैं. फिल्म को ऑल इंडिया 24,698 शोज मिल चुके हैं. 439 शहरों में इसके अभी से 62 शोज हाउसफुल हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' का एक महीना पूरा, 110 करोड़ के बजट में कमाया 241% प्रॉफिट, जानें टोटल कलेक्शन

रणबीर कपूर की दूसरी बिगेस्ट ओपनर बनी 'रामायणम्' (नेट)

इसी के साथ ही 'रामायणम्' रणबीर कपूर की दूसरी बिगेस्ट ओपनर (नेट) फिल्म बन चुकी है. इसने रणबीर की 'संजू' (34.74 करोड़), बेशर्म (21.56 करोड़) और 'ये जवानी है दीवानी' (19.45 करोड़) जैसी कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. देखिए रणबीर की टॉप 10 बिगेस्ट ओपनर...

1. एनिमल- 63.8 करोड़
2. रामायणम- 36.92 करोड़ (रनिंग)
3. ब्रह्मास्त्र- 37 करोड़ (5 करोड़ साउथ का डब वर्जन भी शामिल)
4. संजू- 34.74 करोड़
5. बेशर्म- 21.56 करोड़
6. ये जवानी है दीवानी- 19.45 करोड़ 
7. तू झूठी मैं मक्कार- 15.73 करोड़
8. ऐ दिल है मुश्किल- 13.30 करोड़
9. रॉकस्टार- 11 करोड़
10. तमाशा- 10.87 करोड़

गौरतलब है कि 'रामायणम्' को हिंदी समेत कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से की जा रही है और अभी इसकी रिलीज में चार दिनों का वक्त बचा हुआ है. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे समेत लारा दत्ता जैसे कलाकार अहम रोल में दिखेंगे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Ramayana BOX OFFICE COLLECTION
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