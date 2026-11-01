टीम इंडिया ने रविवार (01 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में हार का सामना किया. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया ने 20 ओवर में 191/8 रन बनाए. चेज में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 18 ओवर में 195/3 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की. वहीं भारत की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने एक पोस्ट शेयर करके रिएक्शन दिया. गंभीर ने सिर्फ 3 लाइनों में बड़ी बात कह दी.

टीम इंडिया ने शुरुआती लगातार 3 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आखिरी 2 मुकाबले मेजबान न्यूजीलैंड ने जीते. इन मैचों में हार के बाद से ही गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है. हालांकि मैच से पहले भी हेड कोच ने अपने एक बयान में कहा था कि उनका काम सभी को खुश रखने का नहीं है.

हार के बाद गंभीर की पोस्ट

गंभीर ने टीम इंडिया की एक तस्वीर शेयर की. कैप्शन में लिखा, "एक टीम के रूप में बने. एक टीम के रूप में जीते. हमेशा भारत के लिए."

Built as a Team. Won as a Team. Always for India 🇮🇳 https://t.co/uVnCXzz6jg — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 1, 2026

लोगों ने लगा दी क्लास

उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, "याद रखिए, यह आपके पिता की टीम नहीं है." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "वैभव को खिलाइए. कुछ कड़े फैसले लीजिए. टीम बहुत बार लड़खड़ा रही है." इसी तरह लोगों ने अलग-अलग कमेंट किए.

You posting this message after losing last two T20. God save the Indian Cricket from coaches like you. You are one of the worst coaches in the history of Indian Cricket. You should be sacked immediately. Appeal to the PM of India - please sack this monster called Gautam Gambhir @JayShah @BCCI @narendramodi @narendramodi_in @bhogleharsha @RaviShastriOfc @sachin_rt @imVkohli @ImRo45 @pragyanojha — dkgoel (@dkgoelIITD) November 1, 2026

@GautamGambhir Team India 🇮🇳 lost today's match because of your arrogance. Today, you are the most hated person in India. See this and think twice 😡 https://t.co/Ag6JFSGGcK — Param Choudhary (@Param_117) November 1, 2026

@GautamGambhir It's not your father's team, Just Remember . — superflow (@ShoundikJi32567) November 1, 2026

@GautamGambhir Play Vaibhav. Take some tough calls. Team is collapsing way too frequently. — Rahul (@writewiinger) November 1, 2026

@GautamGambhir Request to give Vaibhav more chances. We need bumrah , shami badly . SKY was also not bad 🙏 — CA Anurag (@CAAnurag_) November 1, 2026

ऐसा रहा सीरीज का हाल

नजर डालें सीरीज पर, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने शुरुआती 3 मैचों में 4 विकेट से, 4 विकेट से और 6 विकेट से जीत हासिल की. इसके बाद आखिरी 2 मैचों में मेन इन ब्लू को 87 रन से और 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस तरह 3-2 से सीरीज भारत के नाम रही.

04 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे. देखना दिलचस्प होगा कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है.

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