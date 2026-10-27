T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा कितने नंबर पर?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने महज 38 गेंदों पर 113 रन बना लिए और भारत को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अभिषेक की इस पारी ने एक बार फिर दिखाया कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं. लेकिन टी20 इंटरनेशनल में दो फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अब भी भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं, जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं. चौके-छक्कों की मदद से ये खिलाड़ी इतनी तेजी से रन बनाते हैं कि कुछ ही गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं. भारत के युवराज सिंह ने साल 2007 में ऐसा ही कमाल किया था. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 2026 में ये कमाल किया इसके साथ, कॉलिन मुनरो, क्विंटन डी कॉक और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज भी कम गेंदों में फिफ्टी बनाने के लिए चर्चा में रहे हैं.

भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सिर्फ 12 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था. इसी मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए थे. दो फुल मेंबर टीमों के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनका ये रिकॉर्ड खास माना जाता है.

कॉलिन मुनरो ने 14 गेंदों में बनाई फिफ्टी

न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ ऑकलैंड में सिर्फ 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता दिखाई.

अभिषेक शर्मा की दो तेज पारियां

भारत के अभिषेक शर्मा ने 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया. इसके अलावा, न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 15 गेंदों पर अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है. जिसमे उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए है.

क्विंटन डी कॉक और शिवम दुबे भी शामिल

दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था. वहीं, भारत के शिवम दुबे ने 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में 15 गेंदों पर फिफ्टी बनाई. इन दोनों की तेज पारियां भी इस सूची में शामिल हैं.

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