ओपनिंग के 3 दावेदार, तिलक-पंत में कोई एक; जानें पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

ओपनिंग के 3 दावेदार, तिलक-पंत में कोई एक; जानें पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

India Playing 11 for 1st ODI Vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 29 Nov 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ट सीरीज में मिली क्लीन स्वीप का बदला टीम इंडिया अब वनडे सीरीज में लेना चाहेगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होनी है. दोनों टीमों के बीच रविवार को रांची में पहला वनडे मैच खेला जाएगा. गर्दन की चोट की वजह से नियमित कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तानी सौंपी गई है. यहां जानें पहले वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है. 

ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को मिलेगा मौका?

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का पहले वनडे में ओपनिंग करना तय है. हालांकि, उनका पार्टनर कौन होगा? यह एक बड़ा सवाल है. दरअसल, रोहित के साथ ओपनिंग के दो दावेदार हैं. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को ही मौका मिलेगा. वहीं तीन नंबर पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का खेलना भी तय है. 

तिलक वर्मा या ऋषभ पंत, कौन लेगा श्रेयस अय्यर की जगह?

वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल होने के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनकी जगह चार नंबर पर तिलक वर्मा या ऋषभ पंत खेलते नजर आ सकते हैं. इसके बाद पांच नंबर पर कप्तान केएल राहुल का खेलना भी कंफर्म है. हार्दिक पांड्या को रोल में वनडे सीरीज में नितीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. 

रांची की पिच को देखते हुए टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. इसमें दो ऑलराउंडर हैं. वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा के साथ चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एक्शन में नजर आ सकते हैं. वहीं तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह एक्शन में दिख सकते हैं. नितीश रेड्डी को मिलाकर बॉलिंग के कुल छह विकल्प रहेंगे. 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़/यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह.

Published at : 29 Nov 2025 01:01 PM (IST)
