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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, दूसरे नंबर पर भारतीय

2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, दूसरे नंबर पर भारतीय

Most Runs in 2026: साल 2026 में टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक भारतीय बल्लेबाज है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 10 Aug 2026 11:00 AM (IST)
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साल 2026 में टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर कई बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए हैं. इस लिस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक सबसे आगे हैं, जबकि भारत के ईशान किशन दूसरे नंबर पर हैं. इस साल हैरी ब्रूक एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 1000 से अधिक रन बनाए हैं. 

1. हैरी ब्रूक - 1078 रन

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 26 मैचों की 29 पारियों में 1078 रन बनाए हैं. उनका औसत 43.12 का है. ब्रूक ने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 136 रन है.

2. ईशान किशन - 986 रन

भारत के ईशान किशन 986 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 28 मैचों की 27 पारियों में ये रन बनाए हैं. ईशान का औसत 36.51 है. उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 125 रन है. उनका स्ट्राइक रेट 170 का है.

3. डेरिल मिचेल - 914 रन

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने 2026 में 24 मैचों की 23 पारियों में 914 रन बनाए हैं. उनका औसत 48.10 का है. मिचेल के बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 137 रन है.

4. जैकब बैथेल - 856 रन

इंग्लैंड के जैकब बैथेल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 26 मैचों की 28 पारियों में 856 रन बनाए हैं. बैथेल ने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 154 रन रहा है.

5. जो रूट - 833 रन

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 2026 में अब तक सिर्फ 10 मैच खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वह 833 रन बना चुके हैं. उनका औसत 83.30 का है. रूट ने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 160 रन है.

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6. शाई होप - 797 रन

वेस्टइंडीज के शाई होप 797 रन के साथ छठे नंबर पर हैं. उन्होंने 22 मैचों की 23 पारियों में ये रन बनाए हैं. उनका औसत 39.85 का है. होप ने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 112 रन है.

7. तंजीद हसन - 727 रन

बांग्लादेश के तंजीद हसन इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. उन्होंने 21 मैचों की 22 पारियों में 727 रन बनाए हैं. उनका औसत 36.35 का है. तंजीद के नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 107 रन रहा है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 10 Aug 2026 11:00 AM (IST)
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