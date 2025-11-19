भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में अब करीब 10 दिन का समय बचा है. बीसीसीआई ने अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, वहीं कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर संशय बरकरार है. गिल कोलकाता टेस्ट में रिटायर्ड हर्ट हुए थे, उनको लेकर खबर है कि वह गुवाहाटी टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं. अब बड़ा सवाल ये हैं कि अगर गिल वनडे सीरीज से बाहर हुए तो उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा? क्योंकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में गर्दन में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा. वह फिर मैदान पर नहीं लौटे, ये टेस्ट भारत 30 रनों से हार गया. खबर है कि गिल दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं, हालांकि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी पहुंचे. उनका वनडे सीरीज में खेलना भी मुश्किल माना जा रहा है. वहीं वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही चोट के कारण क्रिकेट से दूर है.

कौन होगा कप्तान?

पूरी संभावना है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा होंगे. हालांकि वह गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभालेंगे, इसकी संभावना न के बराबर है. अभी जो 2 दावेदारों के नाम आ रहे हैं, वो हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल.

केएल राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट कीपिंग की थी, वह मिडिल आर्डर में टीम की बल्लेबाजी को मजबूत बनाते हैं. वह 12 वनडे इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी भी कर चुके हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 8 मैच जीते और 4 हारे.

ऋषभ पंत टी20 इंटरनेशनल और आईपीएल टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने कप्तानी नहीं की है. इस वजह से संभावना इस बात की अधिक है कि अगर शुभमन गिल वनडे सीरीज से बाहर हुए तो केएल राहुल कमान संभाल सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल