ICC Rankings Indian Players In List: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) टीमों की रैंकिंग के साथ ही सभी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर भी नजर रखती है. आईसीसी रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है. टेस्ट, वनडे और टी20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के 9 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा समेत कई स्टार प्लेयर का नाम शामिल है.

ICC Rankings में 9 भारतीय खिलाड़ी

आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग जारी करती है. इन तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 लिस्ट में मिलाकर भारत के 9 प्लेयर शामिल हैं. आइए इन 9 स्टार खिलाड़ियों के नाम जानते हैं.

यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा विराट कोहली शुभमन गिल श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादव ऋषभ पंत अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा

ICC Test Batting Rankings में 2 भारतीय

आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के दो खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. इसमें ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का फायदा हुआ है. आईसीसी रैंकिंग्स में जायसवाल दो पायदान ऊपर आ गए हैं.

यशस्वी जायसवाल आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

इस लिस्ट में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 753 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर हैं.

ICC ODI Batting Rankings में 4 भारतीय

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेलने जा रही है. इससे पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप 10 में 4 भारतीय प्लेयर्स के नाम शामिल हैं.

भारत की ODI टीम के कप्तान शुभमन गिल 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन हैं.

रोहित शर्मा 756 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

विराट कोहली 736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

टीम इंडिया की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 704 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर हैं.

ICC T20 Batting Rankings में 3 भारतीय

आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स की टॉप 10 लिस्ट में भारत के तीन खिलाड़ियों के नाम हैं. इस लिस्ट में टॉप पर अभिषेक शर्मा का दबदबा कायम है. वहीं तिलक वर्मा के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस लिस्ट में हैं.

टी20 इंटरनेशनल में भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 926 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं.

भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा 819 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव 698 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर हैं.

