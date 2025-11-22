पहला टेस्ट हारने के बाद कितनी बार सीरीज जीती है भारत, जानें कब-कब हुई 1-1 की बराबरी

India defend home series after losing 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को शर्मनाक हार मिली थी. कोलकाता टेस्ट की हार ने ये बता दिया कि टीम इंडिया अब अपने घर पर उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी. भारतीय टीम का अपने घरेलू मैदान का अभेद किला अब ढह चुका है. पिछले साल गौतम गंभीर की कोचिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर टीम इंडिया को क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी थी. वहीं कोलकाता टेस्ट में 124 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 93 रन पर ढेर हो गई थी. अब सभी भारतीय फैंस के मन में यही सवाल है कि क्या भारत इस सीरीज में वापसी कर सकता है?

पिछले पांच दशकों में सात घरेलू टेस्ट सीरीज ऐसी रही हैं जहां भारत ने अपना पहला मैच हारा. इनमें से छह में टीम इंडिया सीरीज हारने से बची, पांच सीरीज जीती और एक ड्रॉ की. केवल एक बार 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम को सीरीज में हार हार का सामना करना पड़ा.

कितनी बार सीरीज बचाने में सफल रही

इंग्लैंड 1972-73: इस सीरीज में दिल्ली में मिली हार के बाद भारत 0-1 से पीछे चल रहा था. इसके बाद कोलकाता और चेन्नई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर 2-1 की बढ़त बनाई और आखिरी दो टेस्ट ड्रॉ रही थी.

ऑस्ट्रेलिया 2001: इस सीरीज में मुंबई में 10 विकेट से हारने के बाद, भारत ने कोलकाता और चेन्नई के थ्रिलर मुकाबले में जीत हासिल कर 2-1 से घरेलू सीरीज जीती.

दक्षिण अफ्रीका 2009-10: नागपुर में पहले टेस्ट में भारतीय टीम को पारी की हार का सामना करना पड़ा था. वहीं अगले मैच में भारत ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 1-1 से सीरीज ड्रॉ किया.

ऑस्ट्रेलिया 2016-17: पुणे में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 333 रन की हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बेंगलुरु और धर्मशाला में जीत हासिल कर टीम इंडिया सीरीज 2-1 से जीती.

इंग्लैंड 2020-21: इस सीरीज में भारत को चेन्नई टेस्ट में 227 रन से हारने का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया ने लगातार तीन जीत के साथ सीरीज 3-1 से जीती.

इंग्लैंड 2023-24: इस सीरीज में हैदराबाद में मिली हार के बाद फिर वाइजैक, राजकोट, रांची और धर्मशाला में जीत हासिल कर 4-1 से सीरीज जीती. 112 साल में पहली बार किसी टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 4-1 से जीती, जब पहला मैच हारी थी.

1972 से घरेलू मैदान पर भारत 0-1 से सीरीज में पिछड़ने के बाद पांच बार सीरीज जीता और एक बार ड्रॉ में बदला है. वहीं केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 3-0 की क्लीन स्वीप एक अपवाद है.