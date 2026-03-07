हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिचेल सैंटनर के भड़काऊ बयान पर आई सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, भारतीय कप्तान ने दिया करार जवाब

मिचेल सैंटनर के भड़काऊ बयान पर आई सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, भारतीय कप्तान ने दिया करार जवाब

IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल मैच से पूर्व सूर्यकुमार यादव और मिचेल सैंटनर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. सूर्या ने सैंटनर के तंज पर प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 07:33 PM (IST)
Suryakumar Yadav Reaction Mitchell Santner Statement: 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस खिताबी भिड़ंत से पहले दोनों टीमों के कप्तानों में जुबानी जंग छिड़ गई है. फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. हाल ही में मिचेल सैंटनर ने कहा था कि वो ट्रॉफी जीतकर भारतीय फैंस को चुप कराना चाहते हैं. अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मिचेल सैंटनर ने क्या कहा

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय फैंस को चुप करना है. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा है. सैंटनर ने कहा कि वो ऐसे ही शानदार खेल दिखाते रहे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं. बिना कोई शक भारतीय टीम पर अपने घरेलू फैंस के सामने फाइनल जीतने और ट्रॉफी हासिल करने का दबाव होगा. कीवी टीम के कप्तान ने भी इसी बात को दोहराया.

सूर्या ने दिया ये जवाब

फाइनल मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हर कोई इसी बात को दोहराने में लगा है. उन्हें कुछ नया लेकर आना चाहिए."

सूर्यकुमार ने आगे कहा कि घरेलू फैंस के सामने वर्ल्ड कप फाइनल खेलना अपने आप में एक खास अनुभव है और इस क्षण को लेकर टीम का हर एक सदस्य उत्साहित है. सूर्या ने बताया कि टीम उत्साहित है और वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तैयार है.

सैंटनर ने खुद को माना 'अंडरडॉग'

मिचेल सैंटनर ने यह भी माना कि न्यूजीलैंड को फाइनल में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में नहीं देखा जाएगा, लेकिन उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सैंटनर ने कहा कि ट्रॉफी उठाते समय उन्हें कुछ फैंस का दिल तोड़ने से कोई परहेज नहीं होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Mar 2026 07:33 PM (IST)
Mitchell Santner SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026 IND Vs NZ Final
