INDW vs AUSW Test Day 2 Highlights: पर्थ टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने टीक भारत ने दूसरी पारी में 105 रन बना लिए हैं. दूसरी पारी में टीम इंडिया के 6 विकेट गिर चुके हैं और अभी प्रतिका रावल के साथ स्नेह राणा क्रीज पर डटी हुई हैं. प्रतिका ने एक छोर संभाल हुआ है और 43 रन बना चुकी हैं. भारतीय टीम को पारी की हार टालने के लिए अब भी 20 रन और बनाने हैं. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 323 रनों पर समाप्त हुई थी.

दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 96/3 से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड के बीच हुई 128 रनों की पार्टनरशिप ने भारतीय गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख दी. एलिस पेरी ने 76 रनों की पारी खेली, वहीं सदरलैंड ने अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक ठोक 129 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 240 के स्कोर पर अपना पांचवां विकेट खोया था, लेकिन उसके बाद 93 रनों के भीतर कंगारू टीम ने बाकी विकेट भी खो दिए.

हार की कगार पर टीम इंडिया

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही. पहले 2 ओवरों में ही स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज वापस लौट चुके थे. पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाली जेमिमा रोड्रीग्स भी इस बार फ्लॉप रहीं और 14 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी सिर्फ 11 रन निकले.

दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष भी नहीं चल पाईं, लेकिन प्रतिका रावल ने मजबूती से एक छोर संभाला हुआ है. अगर पारी की हार को टालना है तो भारतीय टीम को तीसरे दिन 20 रन और बनाने होंगे.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड के लिए यह टेस्ट मैच यादगार साबित हो रहा है क्योंकि पहली पारी में शतक लगाने के अलावा वो अभी तक मुकाबले में कुल 6 विकेट भी चटका चुकी हैं.

यह भी पढ़ें:

क्या फाइनल में भी बनेंगे 250? भारत या न्यूजीलैंड किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अहमदाबाद की पिच, जान लीजिए सबकुछ