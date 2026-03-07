हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपर्थ टेस्ट में 'शर्मनाक' हार के करीब टीम इंडिया, दूसरे दिन भारतीय बैटिंग का हुआ बुरा हाल, पढ़ें डे रिपोर्ट

पर्थ टेस्ट में 'शर्मनाक' हार के करीब टीम इंडिया, दूसरे दिन भारतीय बैटिंग का हुआ बुरा हाल, पढ़ें डे रिपोर्ट

India vs Australia Women Test: पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम हार की कगार पर है. दूसरी पारी में भारत के 6 विकेट गिर गए हैं और पारी की हार टालने के लिए अभी उसे 20 रन और बनाने हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

INDW vs AUSW Test Day 2 Highlights: पर्थ टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने टीक भारत ने दूसरी पारी में 105 रन बना लिए हैं. दूसरी पारी में टीम इंडिया के 6 विकेट गिर चुके हैं और अभी प्रतिका रावल के साथ स्नेह राणा क्रीज पर डटी हुई हैं. प्रतिका ने एक छोर संभाल हुआ है और 43 रन बना चुकी हैं. भारतीय टीम को पारी की हार टालने के लिए अब भी 20 रन और बनाने हैं. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 323 रनों पर समाप्त हुई थी.

दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 96/3 से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड के बीच हुई 128 रनों की पार्टनरशिप ने भारतीय गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख दी. एलिस पेरी ने 76 रनों की पारी खेली, वहीं सदरलैंड ने अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक ठोक 129 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 240 के स्कोर पर अपना पांचवां विकेट खोया था, लेकिन उसके बाद 93 रनों के भीतर कंगारू टीम ने बाकी विकेट भी खो दिए.

हार की कगार पर टीम इंडिया

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही. पहले 2 ओवरों में ही स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज वापस लौट चुके थे. पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाली जेमिमा रोड्रीग्स भी इस बार फ्लॉप रहीं और 14 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी सिर्फ 11 रन निकले.

दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष भी नहीं चल पाईं, लेकिन प्रतिका रावल ने मजबूती से एक छोर संभाला हुआ है. अगर पारी की हार को टालना है तो भारतीय टीम को तीसरे दिन 20 रन और बनाने होंगे.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड के लिए यह टेस्ट मैच यादगार साबित हो रहा है क्योंकि पहली पारी में शतक लगाने के अलावा वो अभी तक मुकाबले में कुल 6 विकेट भी चटका चुकी हैं.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Mar 2026 06:29 PM (IST)
