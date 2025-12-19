अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. शुक्रवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने श्रीलंका को हराया. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया. टूर्नामेंट का फाइनल रविवार 21 फरवरी को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच पहला सेमीफाइनल बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ था. 50 ओवरों के इस टूर्नामेंट में ये मैच 20-20 ओवरों का तय हुआ. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए आरोन जॉर्ज (58) और विहान मल्होत्रा (61) ने अर्धशतकीय पारी खेली. भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भी 8 विकेट से जीत दर्ज की.

दूसरा सेमीफाइनल भी बारिश के कारण 27-27 ओवरों का हुआ था, जिसमे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 121 रनों पर ढेर हो गई थी. अब्दुल सुभान ने पाकिस्तान के लिए 4 विकेट लिए. जवाब में पाकिस्तान ने 17वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की.

2014 के बाद पहली बार फाइनल में भारत-पाकिस्तान

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत आखिरी बार 2014 में हुई थी, तब भारत ने पाकिस्तान को 40 रनों से हराकर खिताब जीता था. इससे पहले 2012 में दोनों टीमों का फाइनल तय था, लेकिन मैच टाई होने से दोनों टीमों ने ट्रॉफी शेयर की थी.

10वीं बार फाइनल में भारत

अंडर-19 एशिया कप का पहला संस्करण 1989 में खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था. दूसरे संस्करण में भी भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराया था. 2012 में पहली बार फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसके टाई होने के बाद ट्रॉफी दोनों टीमों के साथ शेयर की गई. 2014 में एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की.

टीम इंडिया पिछले संस्करण (2024) में भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे बांग्लादेश ने हरा दिया था. पाकिस्तान आखिरी बार 2017 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अफगानिस्तान ने फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया था.