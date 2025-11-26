भारत को मिली 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, अहमदाबाद में पूरा होगा 'राष्ट्रमंडल खेलों' का शतक

2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद को मिल गई है. ग्लासगो में आयोजित हुई 74 कॉमनवेल्थ सदस्यों की बैठक में भारत को मेजबानी दिए जाने की पुष्टि हुई. भारत की ओर से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक आकर्षक दृष्टिकोण पेश किया गया, जिसके लिए अहमदाबाद का नाम सामने रखा गया था. इसी के साथ अहमदाबाद में 'राष्ट्रमंडल खेल' सेंचुरी लगाने जा रहे हैं.

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक स्टेटमेंट में बताया गया कि जैसे ही अहमदाबाद को 2030 के खेलों की मेजबानी मिली, एसेंबली हॉल में 20 गरबा डांसर और 30 ढोल वाले आ गए और नाचने-गाने लगे. इस सांस्कृतिक प्रदर्शन ने वहां मौजूद अन्य देशों के प्रतिनिधियों को चौंका दिया.

भारत ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी. भारतीय एथलीटों ने उस संस्करण में 101 पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था, जिसकी मेजबानी कनाडा ने की थी. अब भारत का अहमदाबाद 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है.

कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, पीटी ऊषा ने इस ऐतिहासिक क्षण पर खुशी प्रकट करते हुए कहा, "कॉमनवेल्थ स्पोर्ट द्वारा दिखाए गए विश्वास से बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं. 2030 के खेल ना केवल कॉमनवेल्थ आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे, बल्कि अगली शताब्दी की नींव भी रखेंगे. ये एथलीटों, समुदायों और संस्कृतियों को मित्रता और प्रगति की भावना से एकसाथ लाएगा."

भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था. इन खेलों में भारतीय एथलीटों ने अब तक कुल 564 मेडल जीते हैं. इनमें 202 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक शामिल हैं. भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में आया था, जब उसने मेजबानी करते हुए कुल 101 पदक जीते थे. 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इंग्लैंड के बर्मिंघम ने की थी, जिसमें भारत की झोली में 61 पदक आए थे. बता दें कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले हैं.