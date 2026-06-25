आज से शुरू India A vs Sri Lanka A टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-A vs SL-A Test: आज से शुरू भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल

IND-A vs SL-A Test: आज से शुरू भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल

India A vs Sri Lanka A Test: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है. भारतीय टीम के कप्तान ध्रुव जुरेल हैं, इस टीम में साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल भी हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Jun 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय नेशनल टीम अभी आयरलैंड में है, जहां 2 मैचों की टी20 सीरीज गुरुवार से शुरू हो रही है. श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान ये पहली सीरीज होगी. इंडिया ए टीम अभी श्रीलंका में है, जिसकी कप्तानी ध्रुव जुरेल कर रहे हैं. इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए 2 मल्टी-डे (चार दिवसीय) मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है. दोनों मैच गॉल में खेले जाएंगे. श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिन को मदद करेगी, इस लिहाज से भारतीय युवा बल्लेबाजों के लिए यहां परीक्षा होगी.

आकिब नबी पर टिकी नजर

इस सीरीज में आकिब नबी पर सभी की निगाहें होंगी, जो अपनी रफ्तार से छाप छोड़ना चाहेंगे. बता दें कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने 60 विकेट लिए थे लेकिन हाल ही में हुई अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें जगह नहीं मिल पाई. इसको लेकर काफी बहस भी हुई, कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी. खैर, अब वह चाहेंगे कि इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड दौरे के लिए दावेदारी मजबूत की जाए.

नेशनल टीम में जगह पाने की होड़, गुरनूर बरार भी शामिल

ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम में कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जो भारत की नेशनल टेस्ट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं. जबकि कई प्लेयर्स इन दोनों मैचों में अच्छा कर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे. साईं सुदर्शन टीम में हैं, जो नेशनल टीम में नंबर-3 पर खेलते हैं. जुरेल भी टेस्ट साइड का हिस्सा रहते हैं. देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं. इंडिया ए स्क्वॉड में गुरनूर बरार भी शामिल हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में डेब्यू किया था.

यह भी पढ़ें- जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत और आयरलैंड का टी20 मैच? जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मल्टी-डे सीरीज शेड्यूल

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दोनों मल्टी डे मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. पहला मैच आज से शुरू हो रहा है. ये मैच 25 जून से 28 जउनेके बीच होगा. मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा. दूसरा मैच 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच होगा. वो मैच भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा से पहले इन भारतीय क्रिकेटरों को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार, कब और किसे मिला था पहला सम्मान?

इंडिया ए स्क्वॉड

ध्रुव जुरेल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन , जीशान अंसारी, नारायण जगदीसन, ऋतुराज गायकवाड़, यश ठाकुर, साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज, आकिब खान, अमन मोखडे, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, सहायक रशीद, आयुष पांडेय.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka India A Dhruv Jurel INDIAN CRICKET TEAM IND A Vs SL A India A Vs Sri Lanka A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND-A vs SL-A Test: आज से शुरू भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू India A vs Sri Lanka A टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
Ind Vs Ire: वैभव सूर्यवंशी इन 3 खिलाड़ियों के लिए बन सकते हैं चुनौती, प्लेइंग-XI में मिल सकता है बड़ा मौका
वैभव सूर्यवंशी इन 3 खिलाड़ियों के लिए बन सकते हैं चुनौती, प्लेइंग-XI में मिल सकता है बड़ा मौका
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20 Live Streaming: जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत और आयरलैंड का टी20 मैच? जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत और आयरलैंड का टी20 मैच? जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengaluru Triple Murder Case: प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
बॉलीवुड
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
टेक्नोलॉजी
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget