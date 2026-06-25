आज से शुरू India A vs Sri Lanka A टेस्ट, ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी; देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय नेशनल टीम अभी आयरलैंड में है, जहां 2 मैचों की टी20 सीरीज गुरुवार से शुरू हो रही है. श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान ये पहली सीरीज होगी. इंडिया ए टीम अभी श्रीलंका में है, जिसकी कप्तानी ध्रुव जुरेल कर रहे हैं. इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए 2 मल्टी-डे (चार दिवसीय) मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है. दोनों मैच गॉल में खेले जाएंगे. श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिन को मदद करेगी, इस लिहाज से भारतीय युवा बल्लेबाजों के लिए यहां परीक्षा होगी.

आकिब नबी पर टिकी नजर

इस सीरीज में आकिब नबी पर सभी की निगाहें होंगी, जो अपनी रफ्तार से छाप छोड़ना चाहेंगे. बता दें कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने 60 विकेट लिए थे लेकिन हाल ही में हुई अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें जगह नहीं मिल पाई. इसको लेकर काफी बहस भी हुई, कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी. खैर, अब वह चाहेंगे कि इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड दौरे के लिए दावेदारी मजबूत की जाए.

नेशनल टीम में जगह पाने की होड़, गुरनूर बरार भी शामिल

ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम में कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जो भारत की नेशनल टेस्ट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं. जबकि कई प्लेयर्स इन दोनों मैचों में अच्छा कर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे. साईं सुदर्शन टीम में हैं, जो नेशनल टीम में नंबर-3 पर खेलते हैं. जुरेल भी टेस्ट साइड का हिस्सा रहते हैं. देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं. इंडिया ए स्क्वॉड में गुरनूर बरार भी शामिल हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में डेब्यू किया था.

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इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मल्टी-डे सीरीज शेड्यूल

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दोनों मल्टी डे मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. पहला मैच आज से शुरू हो रहा है. ये मैच 25 जून से 28 जउनेके बीच होगा. मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा. दूसरा मैच 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच होगा. वो मैच भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

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इंडिया ए स्क्वॉड

ध्रुव जुरेल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन , जीशान अंसारी, नारायण जगदीसन, ऋतुराज गायकवाड़, यश ठाकुर, साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज, आकिब खान, अमन मोखडे, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, सहायक रशीद, आयुष पांडेय.