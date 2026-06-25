रोहित से पहले इन भारतीय क्रिकेटरों को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार, किसे मिला था पहला सम्मान?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बीते मंगलवार (23 जून) पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिटमैन को राष्ट्रपति भवन में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. रोहित यह सम्मान पाने वाले 25वें भारतीय क्रिकेटर बने. तो आइए जानते हैं कि हिटमैन से पहले किन भारतीय क्रिकेटर को यह सम्मान मिल चुका है और पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था.

सबसे पहले विजय हजारे को मिला था सम्मान

सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे थे. यह वही विजय हजारे हैं, जिनके नाम पर भारत के घरेलू क्रिकेट में खेली जाने वाली 50 ओवर ट्रॉफी (विजय हजारे ट्रॉफी) का नाम रखा गया है. उन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

पद्मश्री का पुरस्कार पाने वाले भारतीय क्रिकेटर

विजय हजारे- 1960

नारी कॉन्ट्रैक्टर- 1964

मंसूर अली खान पटौदी- 1970

अजीत वाडेकर- 1972

सुनील गावस्कर- 1981

कपिल देव- 1985

दिलीप वेंगसकर- 1991

सचिन तेंदुलकर- 2001

राहुल द्रविड़- 2004

सौरव गांगुली- 2004

अनिल कुंबले- 2005

एमएस धोनी- 2009

हरभजन सिंह- 2009

वीरेंद्र सहवाग- 2010

वीवीएस लक्ष्मण- 2011

झूलन गोस्वामी- 2012

युवराज सिंह- 2014

मिथाली राज- 2015

विराट कोहली- 2017

गौतम गंभीर- 2019

जहीर खान- 2020

गुरचरण सिंह- 2023

रविचंद्रन अश्विन-2025

हरमनप्रीत कौर- 2026

रोहित शर्मा- 2026

रोहित शर्मा को डेब्यू वाले दिन मिला सम्मान

बताते चलें कि रोहित ने 2007 में 23 जून को आयरलैंड के खिलाफ वनडे खेलते हुए अतंर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 19 साल बाद डेब्यू वाले दिन हिटमैन को पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित किया गया.

रोहित शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर

रोहित टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. हिटमैन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 67 टेस्ट, 285 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट में उन्होंने 4301 रन बनाए. वनडे में हिटमैन के बल्ले से 11720 रन निकल चुके हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 4231 रन बनाए. तीनों फॉर्मेट मिलाकर रोहित 50 शतक और 112 अर्धशतक लगा चुके हैं.

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