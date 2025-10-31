IND-A vs SA-A: वापसी मैच में नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने बनाया दबदबा
India-A vs South Africa-A: इंग्लैंड में चोटिल हुए ऋषभ पंत रिकवर होने के बाद पहला मैच साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेल रहे हैं. इंडिया ए के लिए खेलते हुए वह पहली पारी में वह बड़ा स्कोर नहीं कर पाए.
बेंगलुरु में भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट खेला जा रहा है. ये ऋषभ पंत का कमबैक मैच भी है, वह इंग्लैंड में चौथे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट से रिकवर होने के बाद वह पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन पहली पारी में वह फ्लॉप रहे. वह 20 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए.
गुरुवार, 30 अक्टूबर से शुरू हुए पहले अनऑफिशियल टेस्ट में साउथ अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 309 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज जॉर्डन हरमान (71), ज़ुबैर हमजा (66) और रुबिन हरमन (54) ने अर्धशतक जड़े. भारत के लिए तनुष कोटियान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए.
भारत ने पहली पारी में 234 रन बनाए. भारत ए के कप्तान ऋषभ पंत सिर्फ 17 रन बना पाए, आयुष म्हात्रे ने 65 रनों की शानदार पारी खेली. 76 गेंदों में खेली इस पारी में म्हात्रे ने 10 चौके लगाए. आयुष बडोनी ने महत्वपूर्ण 38 रन बनाए. दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ए ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन बना लिए हैं. साउथ अफ्रीका के पास 105 रनों की बढ़त है.
ऋषभ पंत के साथ पाटीदार और पडिक्कल ने भी किया निराश
फैंस को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका ए के गेंदबाजों के खिलाफ बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें साउथ अफ्रीका के 28 वर्षीय गेंदबाज ओखुले सेले ने कैच आउट कराया. पंत के आलावा रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल ने भी निराश किया. पडिक्कल ने 6 और पाटीदार ने 19 रन बनाए.
Rishabh Pant is back - and so are the stump mic moments! 🎯#INDAvSAA, 1st Unofficial Test, LIVE NOW 👉 https://t.co/JjpHHM4t7l pic.twitter.com/8fPyEcNayq— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
अब 2 दिनों का खेल बचा हुआ है. साउथ अफ्रीका ए टीम मजबूत स्थिति में है. मेहमान टीम के पास 105 रनों की बढ़त है, भारत को चाहिए कि तीसरे दिन साउथ अफ़्रीकी पारी को खत्म किया जाए. वहीं साउथ अफ्रीका चाहेगा कि 250 से 300 रन और बनाकर भारत के सामने बड़ा लक्ष्य रखा जाए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL