IND-A vs SA-A: वापसी मैच में नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने बनाया दबदबा

IND-A vs SA-A: वापसी मैच में नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने बनाया दबदबा

India-A vs South Africa-A: इंग्लैंड में चोटिल हुए ऋषभ पंत रिकवर होने के बाद पहला मैच साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेल रहे हैं. इंडिया ए के लिए खेलते हुए वह पहली पारी में वह बड़ा स्कोर नहीं कर पाए.

By : शिवम | Updated at : 31 Oct 2025 06:10 PM (IST)
बेंगलुरु में भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट खेला जा रहा है. ये ऋषभ पंत का कमबैक मैच भी है, वह इंग्लैंड में चौथे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट से रिकवर होने के बाद वह पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन पहली पारी में वह फ्लॉप रहे. वह 20 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए.

गुरुवार, 30 अक्टूबर से शुरू हुए पहले अनऑफिशियल टेस्ट में साउथ अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 309 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज जॉर्डन हरमान (71), ज़ुबैर हमजा (66) और रुबिन हरमन (54) ने अर्धशतक जड़े. भारत के लिए तनुष कोटियान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. 

भारत ने पहली पारी में 234 रन बनाए. भारत ए के कप्तान ऋषभ पंत सिर्फ 17 रन बना पाए, आयुष म्हात्रे ने 65 रनों की शानदार पारी खेली. 76 गेंदों में खेली इस पारी में म्हात्रे ने 10 चौके लगाए. आयुष बडोनी ने महत्वपूर्ण 38 रन बनाए. दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ए ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन बना लिए हैं. साउथ अफ्रीका के पास 105 रनों की बढ़त है.

ऋषभ पंत के साथ पाटीदार और पडिक्कल ने भी किया निराश

फैंस को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका ए के गेंदबाजों के खिलाफ बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें साउथ अफ्रीका के 28 वर्षीय गेंदबाज ओखुले सेले ने कैच आउट कराया. पंत के आलावा रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल ने भी निराश किया. पडिक्कल ने 6 और पाटीदार ने 19 रन बनाए.

अब 2 दिनों का खेल बचा हुआ है. साउथ अफ्रीका ए टीम मजबूत स्थिति में है. मेहमान टीम के पास 105 रनों की बढ़त है, भारत को चाहिए कि तीसरे दिन साउथ अफ़्रीकी पारी को खत्म किया जाए. वहीं साउथ अफ्रीका चाहेगा कि 250 से 300 रन और बनाकर भारत के सामने बड़ा लक्ष्य रखा जाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 31 Oct 2025 05:50 PM (IST)
India A Vs South Africa A TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM Rishabh Pant News RISHABH PANT
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
बॉलीवुड
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
