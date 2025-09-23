IND A vs AUS A: मैच से पहले श्रेयस अय्यर ने अचानक छोड़ी कप्तानी, तुरंत ही लौट आए मुंबई, जानिए क्या है पूरा मामला
श्रेयस अय्यर ने अचानक टीम की कप्तानी छोड़ी दी और वापस मुंबई लौट आए हैं. उनकी जगह उप-कप्तान ध्रुव जुरेल टीम की कमान संभालेंगे.
IND A vs AUS A: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चल रही चार दिवसीय अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में भारत को बड़ा झटका लगा है. सीरीज के दूसरे मुकाबले से ठीक पहले श्रेयस अय्यर, जो इंडिया ए टीम के कप्तान और मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, ने अचानक कप्तानी छोड़ते हुए टीम से अपना नाम वापस ले लिया और मुंबई लौट गए हैं. इस अचानक फैसले ने टीम प्रबंधन और फैंस दोनों को हैरान कर दिया है.
अभी तक अय्यर के अचानक लौटने का आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके इस तरह से लौटने का कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है. उनके जाने के बाद उप-कप्तान ध्रुव जुरेल टीम की कमान संभालेंगे.अय्यर की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में जगह नही दी गई है.
अय्यर ने बीसीसीआई से भी पर्सनल कारण बताते हुए छुट्टी मांगी है. टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सूत्र के अनुसार अय्यर ने पहले ही सिलेक्टर्स को दूसरे मैच में अपनी अनुपस्थिति के विषय में जानकारी दे दी थी और टीम चयनकर्ता उनका भविष्य वेस्टइंडीज सीरीज में खेलने के संदर्भ में देख रहे हैं.
श्रेयस अय्यर का हालिया फॉर्म
श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन इस सीरीज में उतना शानदार नही रहा. पहले अनऑफिशियल टेस्ट में वो सिर्फ 8 रन ही जोड़ पाए. वहीं, दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन औसत रहा, और उन्होंने क्रमशः 25 और 12 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद भी चयनकर्ताओं उनपर नजर बनाए हुए हैं. अय्यर ने इस साल की शुरुआत में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार पारियां खेली थी. उन्होंने टूर्नामेंट में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. इसके अलावा आईपीएल में भी पंजाब की टीम को वह फाइनल तक लेकर गए थे.
टीम में और बदलाव
अय्यर की अनुपस्थिति के अलावा टीम में एक और बदलाव हुआ है. टीम ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया है. उनको खलील अहमद के स्थान पर टीम में जगह मिली है. यह बदलाव युवा खिलाड़ियों के लिए एक अवसर भी है कि वे अपनी प्रतिभा दिखाकर चयनकर्ताओं को प्रभावित करें और भविष्य में सीनियर टीम में जगह बनाने की दौड़ में बने रहें.
टीम के लिए चुनौती
श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति टीम इंडिया ए के लिए एक चुनौती है. कप्तान का अचानक बाहर होना टीम की रणनीति और मानसिकता पर असर डाल सकता है. हालांकि उप-कप्तान ध्रुव जुरेल और अन्य खिलाड़ियों के अनुभव से टीम इस अवसर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी. युवा खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज प्रदर्शन दिखाने का बेहतरीन अवसर है.
