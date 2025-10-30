IND-W vs AUS-W Semifinal Live Score: टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्मृति मंधाना OUT, अभी जीत से कोसों दूर भारत
IND-W vs AUS-W Live Score: यहां आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मुकाबले का लाइव स्कोर और इस मैच से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है. हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश करना चाहेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा.
महिला विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई. भारतीय टीम ये सीरीज हार गई, लेकिन एक मैच ऐसा भी रहा, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की. भारत ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया था. वहीं अगर टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तब सीधे फाइनल में क्वालीफाई कर जाएगी.
कितने बजे शुरू होगा मैच?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला आज बुधवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY Patil स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इससे ठीक आधे घंटे पहले दोपहर 2:30 बजे इस सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस होगा.
किस टीवी चैनल पर होगी सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?
वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के ब्रॉकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला सेमीफाइनल मैच भी स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा.
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव मैच?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर होगी. इसके साथ Jio Hotstar की वेबसाइट पर भी ये मैच लाइव देख सकते हैं.
सेमीफाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देओल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका ठाकुर.
सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- एलिसा हेली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन स्कुट.
IND W vs AUS W Semifinal Live Score: स्मृति मंधाना OUT
स्मृति मंधाना 24 रन बनाकर आउट हो गई हैं. मंधाना अभी तक वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रही हैं. भारत ने 59 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया है.
IND W vs AUS W Semifinal Live Score: 7 ओवर में भारत 44/1
भारत ने 7 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 44 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रीगेज ने मिलकर तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया है. मंधाना अभी 20 रन बनाकर खेल रही हैं.
