IND-W vs AUS-W Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया मुकाबला आज, जानिए कितने बजे से शुरू होगा मैच; जानिए कहां देखें लाइव

IND-W vs AUS-W Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया मुकाबला आज, जानिए कितने बजे से शुरू होगा मैच; जानिए कहां देखें लाइव

IND-W vs AUS-W Live Streaming, ICC Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप का 13वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा. जानिए लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

By : शिवम | Updated at : 12 Oct 2025 10:25 AM (IST)
महिला विश्व कप 2025 का 13वां मैच भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत मिली है और 1 में हार. जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, 3 में से उसने 2 मैच जीते हैं और उनका 1 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है.

महिला विश्व कप 2025 में अभी तक 12 मैच खेले जा चुके हैं. अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. टीम इंडिया तीसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने अपने तीनों मैच जीते हैं.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया की टॉप रन स्कोरर बेथ मूनी हैं, जिन्होंने 2 पारियों में 121 रन बनाए हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज ऋचा घोष हैं, जिन्होंने 3 पारियों में 131 रन बनाए. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि टीम इंडिया ये मैच हार गई थी.

एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप 2025 में खेले 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं. भारत के लिए दीप्ति शर्मा सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, उन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं.

कितने बजे शुरू होगा भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच?

भारतीय और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच मुकाबला आज (12 अक्टूबर) दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. टॉस 2:30 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच?

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का ब्रॉडकास्ट राइट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. स्टार स्पोर्ट्स पर भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच का लाइव प्रसारण होगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड

एलिसा हेली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

Published at : 12 Oct 2025 10:25 AM (IST)
Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team India Vs Australia Women IND Vs AUS Live Streaming IND W Vs AUS W ICC Women's World Cup 2025
