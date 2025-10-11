IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 173 रन पर रन आउट हो गए. शुभमन गिल के साथ हुई गलतफहमी ने उनकी डबल सेंचुरी का सपना तोड़ दिया और मैदान पर दोनों के बीच बहस भी हुई.
IND vs WI Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का डबल सेंचुरी का सपना अधूरा रह गया. शानदार बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए और वो भी साथी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ हुई गलतफहमी के चलते.
हैरान करने वाला रन आउट!
घटना दूसरे दिन के शुरुआती सेशन की है. जायसवाल ने मिड-ऑफ की दिशा में एक जोरदार ड्राइव खेला और तेजी से रन के लिए दौड़ पड़े. वह लगभग आधी पिच पार कर चुके थे, तभी नॉन-स्ट्राइकर छोर पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें रुकने का इशारा किया. जायसवाल ने वापसी की कोशिश तो की, लेकिन तब तक गेंद सीधे फील्डर के हाथों में थी.
एक पल में थ्रो आया, बेल्स उड़ गईं, और जायसवाल की पारी 173 रनों पर समाप्त हो गई. उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी. मैदान से लौटते समय दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी कहासुनी भी देखने को मिली, जिसे कैमरों ने कैद कर लिया.
डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका
पहले दिन जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पूरा दिन पिच पर टिके रहे. उन्होंने 253 गेंदों में नाबाद 173 रन बनाए थे, जिसमें 22 चौके शामिल थे. उन्होंने शुरुआती सेशन में संयम दिखाते हुए संतुलित बल्लेबाजी की और जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती गई, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया. 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने मात्र 63 गेंदों में अगला पचासा जड़ दिया. 150 रन पार करते ही वे एक और डबल सेंचुरी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरे दिन उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया.
कुंबले ने जताया था भरोसा, पर किस्मत ने धोखा दिया
Shubman Gill's Jealousy towards Yashasvi Jaiswal #INDvWI pic.twitter.com/81tcf8RC5E— Lokesh Saini (@LokeshVirat18K) October 11, 2025
पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने मैच से पहले कहा था कि जायसवाल में “लंबी पारी खेलने की भूख और मैच को अपने दम पर बदल देने का जज्बा है.” उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जायसवाल इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी तक जा सकते हैं, लेकिन एक गलत कॉल ने सब खत्म कर दिया.
फॉर्म में हैं जायसवाल, भविष्य में बड़ी पारी की उम्मीद
हालांकि रन आउट की यह घटना निराशाजनक रही, मगर जायसवाल की बल्लेबाजी से यह साफ है कि वह इस वक्त अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं. उनकी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता ने सबको प्रभावित किया है. अगर वह इसी लय में खेले, तो आने वाले समय में कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम होंगे.
